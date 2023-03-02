《本港經濟》本港１月零售業總銷貨值按年升７％，勝預期

《經濟通通訊社２日專訊》政府統計處公布，今年１月零售業總銷貨價值的臨時估計為

３６２億元，按年上升７％，較市場預估的４﹒５％升幅為高。去年１２月的零售業總銷貨價值

的修訂估計按年上升１﹒２％。

扣除其間價格變動後，今年１月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年上升５﹒１％。去年

１２月的零售業總銷貨數量的修訂估計按年下跌０﹒６％。

在今年１月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔８﹒２％。該月的零售業網上銷售價值的臨

時估計為３０億元，按年下跌４﹒２％。去年１２月的零售業網上銷售價值的修訂估計按年上升

１２﹒８％。



＊珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷貨值升２３％＊



按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年１月其他未分類消費品的銷貨

價值按年上升６％。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值上升２３﹒１％）；電器及其

他未分類耐用消費品（上升１３﹒４％）；服裝（上升１４﹒４％）；百貨公司貨品（上升

３﹒９％）；藥物及化妝品（上升１５﹒３％）；汽車及汽車零件（上升１﹒３％）；鞋類、有

關製品及其他衣物配件（上升１６％）；中藥（上升３８﹒５％）；書報、文具及禮品（上升

２０﹒３％）；以及眼鏡店（上升１３﹒８％）。

另一方面，今年１月份超級市場貨品的銷貨價值下跌７﹒２％。其次為食品、酒類飲品及煙

草（銷貨價值下跌１﹒０％）；燃料（下跌０﹒１％）；以及傢具及固定裝置（下跌２１﹒３％

）。

截至今年１月底的三個月，與先前三個月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估

計下跌５﹒２％，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌４﹒７％。



＊經濟活動復常及訪港旅客回升將有利零售業＊



政府發言人表示，隨著消費氣氛改善，零售業總銷貨價值在１月進一步按年上升。今年農曆

新年來臨得早亦應有幫助，不少類別零售商的業務都見改善，部分錄得雙位數升幅。展望未來，

經濟活動繼續復常及訪港旅客數目進一步回升將惠及零售業。勞工市場情況改善亦將提供支持。

（ｂｉ）

