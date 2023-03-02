【夜期時段】即月期指最新報２０４８２點，升２６點，高水５３點

《經濟通通訊社２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０４８２點，升２６點，高水５３

點，最新報２０４８２點，升２６點，高水５３點，合約成交４９０張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６８７６點，跌５點，高水１９點，最新報６８９５點，升

１４點，高水３８點，合約成交４３５張。

