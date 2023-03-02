【企業盈喜】醫脈通料去年財年純利按年大增至不少於１億人幣

《經濟通通訊社２日專訊》醫脈通（０２１９２）公布，預計截至２０２２年１２月３１日

止年度收入錄得增長約１０％；及母公司擁有人應佔溢利較２０２１年同期錄得大幅增長至不少

於１億元人民幣。

主要是由於上述收入增加，以及銀行存款市場利率較２０２１財政年度上升導致２０２２財

政年度的利息收入大幅增加。（ｂｎ）

