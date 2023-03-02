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02/03/2023 16:28

中國鐵塔：料今年塔類業務收入微降，資本開支升至３２０億人幣

　　《經濟通通訊社２日專訊》中國鐵塔（００７８８）去年底與三大電訊商重續服務框架協議
，並調高折扣優惠。董事長張志勇在業績發布會上表示，新商務定價在今年落地後，運營商業務
收入將與２０２２年基本持平，其中，塔類業務收入或小幅下降，對室分業務影響則較輕微。整
體集團收入將持續增長態勢，淨利潤率保持穩定。
　　張志勇指出，簽訂新協議後令公司未來發展更行穩致遠，長遠對公司健康且可持續發展具有
積極的作用。為更好把握市場發展機遇及令公司產品服務更具競爭力，公司在原來２０１８年的
協議上進行優化，認為新協議調整有助深化與三大電訊商共建共享，加快５Ｇ深度覆蓋等。
　　鐵塔去年資本開支按年增４％至２６２億元（人民幣．下同），張志勇指出，隨著５Ｇ網路
覆蓋加大、營運商７００兆、５００兆網絡的布局，以及基站的更新改造，今年將加大投資力度
以滿足市場需求，全年資本開支將略為提高至３２０億元左右。
　　對於集團去年ＥＢＩＴＤＡ有所下降，張志勇解釋，由於公司部分資產到齡，需加大資產維
修保養，開展安全隱患排查等工作，導致維修費用增加約１８億元；此外，兩翼業務正處發展初
期，有關業務的ＥＢＩＴＤＡ率相對較低，但隨著兩翼業務快速增長成熟，相信業務的盈利能力
將進一步提高，預期公司整體的ＥＢＩＴＤＡ率將遂步持穩。（ａｃ）
　
　

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