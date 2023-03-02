【企業盈警】盈滙企業（２１９５）料去年盈轉虧蝕逾１０００萬元

《經濟通通訊社２日專訊》盈滙企業控股（０２１９５）發盈警，預期２０２２年度錄得虧

損淨額介乎約１０００萬元至約１５００萬元，而２０２１年度則錄得純利約２６２０萬元。由

盈轉虧乃主要由於集團收益下降，可歸因於報告期內若干處於最後階段的大型項目可貢獻的收益

減少；及新獲授項目減少。（ａｃ）

