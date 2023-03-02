【企業盈警】盈滙企業（２１９５）料去年盈轉虧蝕逾１０００萬元

《經濟通通訊社２日專訊》盈滙企業控股（０２１９５）發盈警，預期２０２２年度錄得虧
損淨額介乎約１０００萬元至約１５００萬元，而２０２１年度則錄得純利約２６２０萬元。由
盈轉虧乃主要由於集團收益下降，可歸因於報告期內若干處於最後階段的大型項目可貢獻的收益
減少；及新獲授項目減少。（ａｃ）
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇
|中國故事02/03/2023
《神州經脈》兩會在即觀望氣氛濃 外交部不評論美財政部官員訪華
|財經熱話02/03/2023
【復常炒D乜】百勝中國去年盈利倒退 惟今年業績料受惠復常 內需股還有哪些好選擇？
|財經熱話02/03/2023
【領展供股】十大行持倉逾85% 全數供股要出資近160億元
|香港要聞02/03/2023
政府:目標交椅洲建成第三個核心商業區，容納最多55萬人居住
|國際動態02/03/2023
美俄正通過閉門渠道，討論俄羅斯暫停參與新裁核條約
|財經熱話02/03/2023
香港寬頻:獲I Squared函件表明有意提出要約，午後復牌
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰