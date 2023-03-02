《小傳日記》海倫司勁蝕十幾億，客流方面有啲ｌａｇ？

《小傳日記》早兩日有「酒吧第一股」之稱嘅海倫司（０９８６９）就發盈警，預料舊年蝕

１３﹒１３億至１６﹒７３億銀人仔，比起２０２１年的蝕２﹒３億銀人仔再蝕多啲。海倫司就

話，淨虧損原因除咗授予受限制股份之外，疫情影響令２００幾間門市要停開同埋生意減少，計

計埋埋又唔見多６億至９億銀人仔，所以就蝕錢。

海倫司喺神州最出名就係平，開舖之初就係主打年輕人市場為主，仲自稱叫「十元小酒館」

，專吸引大學生之類嘅後生仔平平哋飲兩杯。有大學生就話，雖然海倫司舖頭環境唔算好高級，

不過同班ｆｒｉｅｎｄ去搖吓骰盅鬥吓地主，平均人頭都５０至６０銀人仔，絕對係性價比之選

。

不過海倫司已經係上市公司，目標除咗賺錢之外仲要賺多啲，但係一開始就係主打性價比高

，價錢方面好難一時之間拉高。所以同好多大眾化餐飲股一樣，加唔到價就唯有谷大人流量，即

係要提升翻枱率。由舊年開始，海倫司就開始提供一啲可以快速上菜嘅小食，務求盡量慳返上菜

時間，提高翻枱率。不過身為一間酒吧，入得去就預咗會坐得耐啲，所以要升到翻枱率都唔容易

。

實際上，中期業績都睇毛利率按年都要跌，自有酒飲毛利率由８１﹒８％跌３個百分點到

７８﹒７％，海倫司就解釋主要原因係為咗要喺疫情受控之後吸引門市人流量，所以加大咗宣傳

活動力度。不過，對於大眾化品牌嚟講，低成本而且高客流量先係致勝之道。無得加價嘅情況下

，海倫司有必要提升客量先可以轉虧為盈，呢個都應該係今內必要達到嘅目標，請請！



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