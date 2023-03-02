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02/03/2023 16:28

《小傳日記》海倫司勁蝕十幾億，客流方面有啲ｌａｇ？

　　《小傳日記》早兩日有「酒吧第一股」之稱嘅海倫司（０９８６９）就發盈警，預料舊年蝕
１３﹒１３億至１６﹒７３億銀人仔，比起２０２１年的蝕２﹒３億銀人仔再蝕多啲。海倫司就
話，淨虧損原因除咗授予受限制股份之外，疫情影響令２００幾間門市要停開同埋生意減少，計
計埋埋又唔見多６億至９億銀人仔，所以就蝕錢。
　　海倫司喺神州最出名就係平，開舖之初就係主打年輕人市場為主，仲自稱叫「十元小酒館」
，專吸引大學生之類嘅後生仔平平哋飲兩杯。有大學生就話，雖然海倫司舖頭環境唔算好高級，
不過同班ｆｒｉｅｎｄ去搖吓骰盅鬥吓地主，平均人頭都５０至６０銀人仔，絕對係性價比之選

　　不過海倫司已經係上市公司，目標除咗賺錢之外仲要賺多啲，但係一開始就係主打性價比高
，價錢方面好難一時之間拉高。所以同好多大眾化餐飲股一樣，加唔到價就唯有谷大人流量，即
係要提升翻枱率。由舊年開始，海倫司就開始提供一啲可以快速上菜嘅小食，務求盡量慳返上菜
時間，提高翻枱率。不過身為一間酒吧，入得去就預咗會坐得耐啲，所以要升到翻枱率都唔容易

　　實際上，中期業績都睇毛利率按年都要跌，自有酒飲毛利率由８１﹒８％跌３個百分點到
７８﹒７％，海倫司就解釋主要原因係為咗要喺疫情受控之後吸引門市人流量，所以加大咗宣傳
活動力度。不過，對於大眾化品牌嚟講，低成本而且高客流量先係致勝之道。無得加價嘅情況下
，海倫司有必要提升客量先可以轉虧為盈，呢個都應該係今內必要達到嘅目標，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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