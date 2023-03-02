【企業盈警】鱷魚恤（００１２２）料中期轉盈為虧蝕８０００萬元

《經濟通通訊社２日專訊》鱷魚恤（００１２２）公布，預期集團截至今年１月３１日止期
間之中期業績將錄得公司擁有人應佔綜合虧損約８０００萬元，２０２２年同期錄溢利６０萬元
，而預估虧損之增加主要由於來自重估集團投資物業之公平值虧損。該等公平值虧損屬非現金性
質。儘管有上述情況，集團的整體業務、財務狀況及現金流量狀況仍然穩健。（ｂｎ）
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