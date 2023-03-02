《理財焦點－冼健岷》增加儲蓄，工具繁多

《理財焦點》一年之計在於春，春節剛過，又是時候檢討一下新一年的理財策略。隨著香港

經濟逐步復常，預計今年經濟增長勢將由負轉正，勞動力市場回復活力，「打工仔」收入有望增

加，不妨考慮趁機增加每月儲蓄的比重。

環顧市場上的儲蓄工具，具投資成份而僱員較為熟悉的，應該就是強積金可扣稅自願性供款

（ＴＶＣ）。事實上，ＴＶＣ愈來愈受歡迎，自推出以來，戶口數目拾級而上，根據積金局統計

，截至去年９月底，共有６﹒４萬個，按年增加８０００個。



＊三種強積金自願性供款＊



ＴＶＣ的好處，在於供款靈活性高，可不定期、不定額作出供款，因應當時財政狀況而定，

寬鬆時增加，緊絀時減少甚至停供；正如積金局資料顯示，截至去年９月底，ＴＶＣ戶口數目雖

然按年錄得增加，但供款卻錄得減少，只得３﹒０９億元，按年減少四分之一。

而且，ＴＶＣ亦提供成員持續供款的誘因－－供款可獲扣稅，與合資格延期年金保單

（ＱＤＡＰ）合計，每年最高免稅額為６萬元，以最高稅率１７％計，便可節省１０２００元稅

款，將之投入作為供款，就可為財富進一步增值。

成員唯一需要考慮的是，ＴＶＣ戶口累計權益與強制性供款戶口一樣，如非符合提早提取的

６種情況，便需滾存至６５歲才可提取，有需要時難以作為應急之用；此外，ＴＶＣ的基金選擇

，不及一般基金多。

其實，除了ＴＶＣ，成員還可選擇特別自願性供款（ＳＶＣ）及僱員自願性供款（ＥＶＣ）

。前者與ＴＶＣ相似，成員只需自行選擇心儀的強積金受託人開戶，不定期、不定額作出供款，

但累計權益可隨時提取或轉移（受託人或設有每次最低提取金額及每年提取次數上限），但分別

在其供款不能獲扣稅。

至於後者，則與強制性供款差不多，成員需透過僱主所選的強積金計劃開戶，供款與薪金掛

鈎，定期及定額透過僱主作出供款，但累計權益可於離職後提取或轉移。



＊保險產品適合風險承受較低人士＊



若要達到每月增加儲蓄而具投資的效果，月供股票╱基金也是不俗選擇。兩者的入場門檻低

，低至５００元或１０００元便有交易，而且可享平均成本法的好處，拉勻買入的成本，減低短

期波動的風險。

不過，月供股票的選擇較少，一般只得恒指及國指成份股，美股也只涵蓋指數成份股；此外

，投資者需留意，月供股票當中存在不少「碎股」，而「碎股」賣出成本往往高於正股。反觀月

供基金，選擇則較多及多元化，加上基金投資於不同市場或資產，可達分散風險之效。

上述各項產品，屬於風險較高的投資工具，風險承受能力較低的投資者，例如臨近退休人士

，則可考慮保險型儲蓄產品，包括儲蓄保險及延期年金等。投保人需在供款期內定期定額作出供

款，供款期可長可短，有些儲蓄保險的供款期短至１年也有選擇，合資格延期年金則最少要供５

年，到期時前者可取回保證回報，年回報率約３至５厘，以及非保證紅利；後者則可每月收取穩

定年金，作為「自製長糧」。

總括而言，愈早養成儲蓄習慣，愈能享受複息效應。至於採用哪種工具，則需視乎個人財政

狀況、風險承受能力，以及理想目標而定，投資者不妨諮詢專業理財顧問意見，以作出最適合自

己的方案。

《ＡＧＢＡ ＦＯＣＵＳ富康行政總裁 冼健岷》



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