恒指低收１９０點報２０４２９，金沙跌５％，東方海外收升７％

《經濟通通訊社２日專訊》隔晚美股三大指數個別發展，納指跌７６點，港股低開，恒生指

數全日收報２０４２９，跌１９０點或０﹒９２％，主板成交１１０５﹒０８億元。恒生中國企

業指數報６８５７，跌５７點或０﹒８３％。恒生科技指數報４１２６，跌５９點或１﹒４２％

。

恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及美團

（０３６９０）；阿里巴巴－ＳＷ收報８７﹒６元，跌４﹒３元或４﹒６８％，成交６９﹒７９

億元；騰訊控股收報３６２﹒８元，跌６元或１﹒６３％，成交５４﹒０２億元；美團收報

１４１﹒３元，跌１﹒５元或１﹒０５％，成交２５﹒３８億元。國指三大成交股份依次為阿里

巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團。

金沙（０１９２８）收跌４﹒９％，報２７﹒１５元，該股成交約１５３６萬股，涉資

４﹒２３億元，盤中高見２８﹒６５元，最低見２７元；中升控股（００８８１）跌４﹒２５％

，收報３９﹒４元；招行（０３９６８）跌２﹒９８％，收報４３﹒９元。

另外，東方海外（００３１６）收升６﹒６８％，報１３７﹒４元，該股成交約１５５萬股

，涉資２﹒０９億元，盤中高見１３８﹒２元，最低見１２８﹒１元；信義玻璃（００８６８）

升４﹒３９％，收報１５﹒６８元；創科實業（００６６９）升３﹒８％，收報８３﹒３元；石

藥集團（０１０９３）升１﹒７５％，收報８﹒７３元。（ｋｙ）

