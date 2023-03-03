《缸邊麗評－熊麗萍》３月港股反覆升，兩會企績須緊盯

《缸邊麗評》港股３月開局即現１８０度轉變。恒指在２月一面倒向下，並將１月的

２０６１點升幅全部化為烏有，以２月底恒指收市報１９７８５點計算，今年以來恒指基本上打

回原形，只較去年底微升４點。內地公布２月份製造業採購經理指數（ＰＭＩ）上升，加上人民

幣匯價回升，恒指於３月首個交易日一口氣急彈８３３點，３月份港股是否重新上路？

筆者認為首要關注因素是美國利率及美元匯價，回顧過去兩個月港股表現，基本上是受美元

匯價走勢影響。１月份美匯指數下跌至接近１００，加上市場對內地經濟重啟有憧憬，恒指升至

２２７００水平。２月美元走勢轉升，美匯指數回升至１０５，加上氣球事件令中美關係又再緊

張，拖累大市持續向下。近日美國加息幅度又被看漲，部分更預期美國利率要升至６厘才見頂，

聯儲局在３月底會議前，市場對經濟數據反應敏感，除了通脹數字之外，若勞工市場或經濟數據

顯示美國經濟放慢，可紓緩加息壓力，但同時令市場憂慮經濟衰退，令美股走勢繼續反覆。雖說

港股不會完全跟隨美股走勢，但港美息差、港元及人民幣匯價對港股影響不容忽視。



＊兩會端視國策受惠股＊



每年３月港股也同樣受兩大因素支配，一方面是國家舉行人大及政協會議，另一方面則是企

業業績。由於今年兩會為五年一度的「換屆年」，中央高層人事變動及國家機構改革，將顯示中

央政府對經濟發展的偏重方向，大家可作為投資及揀選板塊的參考。在人大會議發布政府工作報

告之前，國務院本周初發布「數字中國建設整體布局規劃」，明確數字化轉型的方向、重點和路

徑，這個長遠發展策略，對電訊、通訊網絡股可繼續受惠。

財政部舉行會議亦預視未來以財政政策支持內地經濟增長，強調落實各項減稅降費政策及擴

大就業，以鼓勵居民消費適當擴大財政支出規模；因此，暫未宜對減息降準作揣測。財政政策對

旅遊、航空、運動用品及餐飲股應有支持，值得留意。



＊盯企績也盯高管報告＊



３月份也是本港上市公司業績高峰期，尤其是中資企業，去年受疫情影響生產及消費，企業

業績大受影響，但市場料已消化去年業績的不利影響，焦點反而是在重啟經濟之後，管理層對今

年業務指標及發展前景的看法，對相關股份影響較大；尤其是互聯網平台股，整改後的最新業務

部署，與及企業間的新競爭格局，大家需密切關注。綜合以上各因素，筆者預期３月份港股可望

反覆上升，與１、２月份的單邊走向不同。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



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