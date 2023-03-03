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即市新聞

03/03/2023 11:58

《缸邊麗評－熊麗萍》３月港股反覆升，兩會企績須緊盯

　　《缸邊麗評》港股３月開局即現１８０度轉變。恒指在２月一面倒向下，並將１月的
２０６１點升幅全部化為烏有，以２月底恒指收市報１９７８５點計算，今年以來恒指基本上打
回原形，只較去年底微升４點。內地公布２月份製造業採購經理指數（ＰＭＩ）上升，加上人民
幣匯價回升，恒指於３月首個交易日一口氣急彈８３３點，３月份港股是否重新上路？
　　筆者認為首要關注因素是美國利率及美元匯價，回顧過去兩個月港股表現，基本上是受美元
匯價走勢影響。１月份美匯指數下跌至接近１００，加上市場對內地經濟重啟有憧憬，恒指升至
２２７００水平。２月美元走勢轉升，美匯指數回升至１０５，加上氣球事件令中美關係又再緊
張，拖累大市持續向下。近日美國加息幅度又被看漲，部分更預期美國利率要升至６厘才見頂，
聯儲局在３月底會議前，市場對經濟數據反應敏感，除了通脹數字之外，若勞工市場或經濟數據
顯示美國經濟放慢，可紓緩加息壓力，但同時令市場憂慮經濟衰退，令美股走勢繼續反覆。雖說
港股不會完全跟隨美股走勢，但港美息差、港元及人民幣匯價對港股影響不容忽視。
　
＊兩會端視國策受惠股＊
　
　　每年３月港股也同樣受兩大因素支配，一方面是國家舉行人大及政協會議，另一方面則是企
業業績。由於今年兩會為五年一度的「換屆年」，中央高層人事變動及國家機構改革，將顯示中
央政府對經濟發展的偏重方向，大家可作為投資及揀選板塊的參考。在人大會議發布政府工作報
告之前，國務院本周初發布「數字中國建設整體布局規劃」，明確數字化轉型的方向、重點和路
徑，這個長遠發展策略，對電訊、通訊網絡股可繼續受惠。
　　財政部舉行會議亦預視未來以財政政策支持內地經濟增長，強調落實各項減稅降費政策及擴
大就業，以鼓勵居民消費適當擴大財政支出規模；因此，暫未宜對減息降準作揣測。財政政策對
旅遊、航空、運動用品及餐飲股應有支持，值得留意。
　
＊盯企績也盯高管報告＊
　
　　３月份也是本港上市公司業績高峰期，尤其是中資企業，去年受疫情影響生產及消費，企業
業績大受影響，但市場料已消化去年業績的不利影響，焦點反而是在重啟經濟之後，管理層對今
年業務指標及發展前景的看法，對相關股份影響較大；尤其是互聯網平台股，整改後的最新業務
部署，與及企業間的新競爭格局，大家需密切關注。綜合以上各因素，筆者預期３月份港股可望
反覆上升，與１、２月份的單邊走向不同。
《駿達資產管理　投資策略總監　熊麗萍》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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