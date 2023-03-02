《鍾之日記》經濟目標或見「６」，恒指守住十天線

《鍾之日記》３月２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



全國兩會本周末在北京召開，政府工作報告將公布今年的增長目標。《路透》引述參與政策

討論的消息人士表示，中國在今年經濟增長目標上變得愈來愈雄心勃勃，制定的目標可能高達

６％，以提振投資者和消費者信心。同時，政府將在人大會議上推出更多刺激措施，以緩解房地

產市場疲軟和海外需求減弱的影響，預計政府今年的預算赤字將擴大至國內生產總值（ＧＤＰ）

的３％左右，並發行約４萬億元人民幣的特別債券。

而在兩會開幕前夕，相關新聞發布會的安排陸續公布。全國政協十四屆一次會議新聞發布會

，明天下午４時半在人民大會堂舉行，大會新聞發言人郭衛民將向中外媒體介紹大會情況，並回

答記者提問。十四屆全國人大一次會議的首場新聞發布會，周六（４日）中午１２時在人民大會

堂新聞發布廳舉行，由大會發言人就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。



＊恒指守十天線，滬指止兩連升＊



隔晚美國十年期債息升穿４厘，加上人民幣回落，香江魚缸昨日勁彈８３３點後，今日回吐

近２００點後。恒指低開２２９點，報２０３９０，之後反覆，收市報２０４２９，守住十天線

（現處２０３７０），收跌１９０點或跌０﹒９２％，主板成交１１０５﹒０８億元。國企指數

報６８５７，跌５７點或跌０﹒８３％。恒生科技指數報４１２６，跌５９點或跌１﹒４２％。

香港寬頻（０１３１０）午後復牌，稱已接初步函件涉ＨＧＣ或提收購要約，股價一度飆

６％，收市仍漲０﹒５％。阿里巴巴（０９９８８）拖累大市，插４﹒７％，東方海外

（００３１６）升６﹒７％，為表現最好藍籌。金沙中國（０１９２８）挫４﹒９％，為表現最

差藍籌。

全國兩會在即，市場觀望氣氛濃厚，祖國股市偏軟，滬綜指盤中跌幅一度擴大，仍力保三千

三不失，收跌０﹒０５％，止兩連升，報３３１０﹒６５點。深成指跌０﹒５４％，創業板指則

吐１﹒０１％。兩市全日成交額９３３５億元人民幣，按日略增１﹒６％，外資續流入，今日淨

流入７﹒６６億元人民幣，連續兩日淨流入。



＊內地推進６Ｇ技術，三大電訊商逆市強＊



工業和信息化部部長金壯龍在記者會上表示，工將研究制定未來產業發展行動計劃，將加快

布局人形機械人、元宇宙、量子科技等前沿領域，全面推進６Ｇ技術研發。工信部不斷總結５Ｇ

發展經驗，支持產業界組建了ＩＭＴ２０３０（６Ｇ）工作組，為產業界、研究機構、基礎運營

商等搭建產學研用平台，加強國際合作和交流，加強技術研發。

金壯龍指出，２０２２年中國電子信息製造業實現了營業收入１５﹒４萬億元人民幣，軟件

業務收入達到了１０﹒８萬億元人民幣。２０２２年中國工業增加值突破４０萬億元人民幣大關

，佔國內生產總值（ＧＤＰ）比重達到３３﹒２％。

６Ｇ概念股逆市揚，中興（００７６３）升１﹒９％，中電信（００７２８）升１﹒２％，

中國鐵塔（００７８８）升１﹒１％，中移動（００９４１）升０﹒７％，中聯通

（００７６２）升０﹒２％。

此外，兩會即在召開，中字頭個股集體走強，中交建（０１８００）漲近５％，中國中冶

（０１６１８）升４﹒６％，中鐵建（０１１８６）升３﹒９％，中石化（００３８６）升

１﹒７％，中鋁（０２６００）、中海油（００８８３）、中石油（００８５７）等升近１％。



＊新地「執平貨」仍跌，旺角大型商業地低價投得＊



去年新盤交投量大幅萎縮，地產商投地意欲減弱，但新地（０００１６）愈戰愈勇，短短三

個月內多次「執平貨」，包括奪得兩幅市區商業地皮，涉資約５０億元，兩幅商業地的中標價，

均較估價下限低約１６％至２０％。

旺角洗衣街與亞皆老街交界大型商業地皮，為２０２２╱２３年度焦點貴重地皮之一，上周

五（２４日）截標，僅接獲３份標書，地皮最終由新地以４７﹒２９億元奪得，每呎樓面地價僅

約３１０３元，較市場下限再低１６％，亦較近年新界區的工業地皮更平。

不過「麵粉價」愈來愈平，反映地產商不看好後市，本地地產股回吐，新地跌１﹒１％，新

世界（０００１７）跌１﹒１％，恒隆地產（００１０１）跌１﹒４％，恒地（０００１２）跌

１﹒８％，長實（０１１１３）跌０﹒３％，九置（０１９９７）軟０﹒１％，信置

（０００８３）升０﹒２％。

業界認為，商業地皮最終以低價批出，反映政府在低價批地及未來商業樓面供應上必須作出

取捨，料未來政府總體賣地收益將會持續減少，建議政府可繼續推出商業地，但未必需要在近年

市況低迷的情況下，推出市區最優質的地皮，因近年商業地的作價大幅回落，相信一眾發展商也

會繼續以低價競投，不利招標情況。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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