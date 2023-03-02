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02/03/2023 17:54

《投資心得－潘鐵珊》永達汽車受惠內地消費升級需求，可重拾增長

　　《投資心得》永達汽車（０３６６９）截至去年１２月３１日止年度的集團業績，股東應佔
合併淨利潤較截至２０２１年同期預料將錄得不多於４３％的下跌，此乃因去年３至５月上海地
區處於較長時間的封控狀態，同時於上海以外的門店亦受到了疫情封控的影響，但隨著後疫情時
代來臨，集團有望重拾增長。
　
＊一線城市升級購車需求旺，推進網絡布局至全國＊
　
　　雖然去年度受到新冠疫情的影響，令集團新車銷售量和售後服務收入對比同期均下降，毛利
率亦有同比下降之勢。但隨著國內的汽車消費市場的發展趨勢在將來進一步差異化，預期高汽車
保有量的一線城市，其升級購車需求將繼續旺盛，集團穩健推進網絡布局至全國冀望能形成優勢

　　隨著豪華品牌在總體新車銷售收入中佔６６﹒５％，品牌組合實現進一步優化。新車銷售毛
利率為３﹒１５％，亦較去年同期上升了０﹒５１個百分點。此外，集團在售後服務業務收入實
現了穩健增長。
　
＊政策利好新能源及二手車業務，可考慮現價買入＊
　
　　總括來說，國內有著持續的汽車消費升級需求，乘用車市場潛力仍算可觀，而豪華汽車的消
費升級需求亦是持續趨勢，加上新能源及二手車業務受政策導向利好，仍有很大的發展空間。預
期集團透過加強新能源汽車產業的布局，透過獨立的新能源汽車產業團隊，與新能源品牌汽車工
廠尋求戰略合作，研究新能源服務產業鏈未來的業務機會，以發展創新業務合作模式。可考慮於
現價買入，上望７元，跌穿６﹒１０元止蝕。《香港股票分析師協會副主席　潘鐵珊》（筆者沒
有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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