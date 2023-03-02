《思前想後－郭思治》中糧家佳康擬向母企配股，發展潛力值得憧憬

《思前想後》踏進３月份後，大市於首個交易日之表現確已明顯轉穩，但本月大市之形態能

否再呈先低後高之格局，暫仍未能肯定，但至低限度，祇要恒指暫不會跌穿１日之低位

１９８４９點，則從技術上看，本月大市於上旬時分該可稍呈先低後高之形態，從小圖上看，目

前最高之移動線為２０天線（約在２０８７１點左近），故祇要本月大市能維持先低後高之形態

不變，恒指確有機會繼成功重越１０天線、５０天線之後，再進一步候機重越２０天線，其時大

市之形態該漸呈先低後高之格局。



＊發新股籌逾１５億元擴大產能，有利提升經營規模＊



中糧家佳康（０１６１０）擬以每股２﹒３港元，向母公司中糧集團發行６﹒８億股股份，

佔公司現有發行股本約１７﹒４３％，募集資金總額１５﹒６４億港元、淨額１５﹒５１億港元

。集資淨額約７０％（１０﹒８６億港元）將用於擴大產能及加強品牌生鮮豬肉分銷，約３０％

（４﹒６５億港元）用於償還短期借款和補充流動資金。公司的獨立股東須於３月１０日舉行的

股東特別大會上就大股東的新股認購投票。

中糧家佳康是中國領先的肉類企業之一，目前在吉林、內蒙古、河北、天津、江蘇、湖北、

河南等省（區）布局生豬養殖產能６００多萬頭；同時擁有４５０萬頭生豬屠宰產能（單班），

集中在吉林、內蒙古、江蘇、湖北４個省（區），另有一個位於廣東鶴山的豬肉產品分割中心。

近年來，中糧家佳康出欄量穩步提升，截至２０２２年，中糧家佳康出欄生豬４１０萬頭，位列

前十大上市豬企。

生豬養殖行業是一個典型的周期行業，近年豬價持續下跌，目前社會復常，市場觀望豬價今

年年中有機會谷底回升。中糧家佳康這次若能配股成功，便能為未來市場復甦做好準備，運用募

集資金進一步擴大生豬存欄規模，興建更多生豬養殖場，引進及繁育優質純種豬，推廣品牌生鮮

豬肉產品，這將有利公司提升經營規模及行業排名，提供更雄厚的資金實力在市場中競賽。



＊資產負債比率降低，中糧持股增至四成彰顯信心＊



在完成這次股份認購後，公司資產負債比率預計從去年６月３０日的６１﹒２％降低至

５７﹒３％，優化了公司的資本結構，減低財務風險和成本。此外，很重要的一點，通過這次配

售，中糧集團股比提升至４０﹒３％，利益將進一步與公司業績掛鈎，可以更靈活高效支持公司

長期發展。這次認購也彰顯了集團對公司長期發展的信心。

若股東特別大會能順利通過母公司認購新股，公司的未來發展潛力值得憧憬，因此小股東值

得投票通過有關決議案。預期公司的中長期綜合盈利能力及未來增長力將不會令市場失望。《香

港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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