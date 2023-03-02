《中國監管》國家煙草專賣局開展規範電子煙市場秩序專項檢查

《經濟通通訊社２日專訊》國家煙草專賣局決定組織開展規範電子煙市場秩序專項檢查。對

未依法獲得煙草專賣生產企業許可證企業，重點檢查２０２２年１０月１日過渡期結束後是否存

在非法生產經營電子煙用煙鹼、霧化物、電子煙產品等行為。對依法獲得煙草專賣生產企業許可

證企業，從事內銷的電子煙產品生產企業重點檢查是否製售「口味電子煙」行為等。（ｃｔ）

