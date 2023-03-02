《中國監管》國家煙草專賣局開展規範電子煙市場秩序專項檢查

《經濟通通訊社２日專訊》國家煙草專賣局決定組織開展規範電子煙市場秩序專項檢查。對
未依法獲得煙草專賣生產企業許可證企業，重點檢查２０２２年１０月１日過渡期結束後是否存
在非法生產經營電子煙用煙鹼、霧化物、電子煙產品等行為。對依法獲得煙草專賣生產企業許可
證企業，從事內銷的電子煙產品生產企業重點檢查是否製售「口味電子煙」行為等。（ｃｔ）
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇
|財經熱話02/03/2023
【虛幣世界】幣安穩定流出60億美元，加密貨幣走勢平穩
|專訪01/03/2023
鄧聲興：市場大彈因憧憬兩會利好 惟轉勢仍言之尚早（有片）
|中國故事01/03/2023
《神州經脈》官方民間PMI強反彈 財政政策將加力股匯齊揚
|財經熱話01/03/2023
質優＋數字經濟概念＋大行祝福 電訊三寶高高高！
|香港要聞01/03/2023
竹篙灣隔離設施正式關閉，27萬人次曾入住
|香港要聞01/03/2023
JobsDB:香港缺乏科技人才，企業可靠良好文化搶人才
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰