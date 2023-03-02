【ＦＯＣＵＳ】儀表盤似失靈，加息油門續轟

【ＦＯＣＵＳ】猛踩加息油門的美聯儲，面前的「通脹」、「就業」、「增長」三大儀表盤

正瘋狂搖擺。一邊是商品價格現通縮跡象，但２月ＩＳＭ製造業原材料價格指數狂飆；一邊是半

世紀最低的失業率和千萬職位空缺，但業界巨頭如橋水、麥肯錫紛加入裁員大軍；一邊是零售業

買氣韌性不減，但低信用消費者正以創紀錄速度拖欠汽車貸款。盡管水晶球愈來愈模糊，但屢遭

打臉的聯儲高官和交易員，似陷入物極必反。



＊兩年期美債息刷新金融海嘯後紀錄＊



兩年期美債孳息率周四（２日）升穿４﹒９２％，刷新２００８金融海嘯後紀錄，連同十年

期孳息率自去年１１月以來再次企上４％，都令「Ｈｉｇｈｅｒ ｆｏｒ ｌｏｎｇｅｒ」成為

當下真理。短短一個月間，債市對聯儲３月加息５０基點押注，亦從零可能升至三成。

而周二公布的美國２月ＩＳＭ製造業指數，原材料價格分項一躍重回擴張，為鮑威爾口中的

「商品通縮」論添疑，業界大佬、安聯首席經濟顧問Ｍｏｈａｍｅｄ Ｅｌ－Ｅｒｉａｎ就警告

，更好地了解短期通脹動態（商品通縮有限，服務通脹相當頑固），是避免美聯儲在兩年內第三

次遠遠落後曲線的必要之舉，直言「美國是時候升級對抗通脹（ｕｐｇｒａｄｅ ｉｔｓ

ｆｉｇｈｔ ａｇａｉｎｓｔ ｉｎｆｌａｔｉｏｎ）」。



＊橋水亦裁員，官方就業數據或滯後＊



然而，正當聯儲高官對加息路徑鬥放鷹之際，包括明年有投票權的亞特蘭大聯儲行長

Ｒａｐｈａｅｌ Ｂｏｓｔｉｃ，昨日指「５％－５﹒２５％應保持不變直至２０２４年晚些時

候」，繼全球最大資產管理公司黑石年初宣布將裁員５００人（佔比２﹒５％）後，全球最大對

沖基金橋水剛進入３月亦宣布將裁員１００人（佔比８％）。此外，諮詢顧問巨頭麥肯錫上周亦

透露擬裁員２０００人（佔比４％）。

科技、金融、零售等各行各業裁員消息不絕於耳，但聯儲堅稱就業市場緊張，是否哪裏出錯

？解釋之一是，勞工部就業數據或滯後。從市場數據看，無論是財報季會議上提及「Ｌａｂｏｒ

ｓｈｏｒｔａｇｅ」的公司佔比錄大流行復甦以來最低（不到５％），還是求職網站發布的新

增職位數量放緩，乃至薪酬調查顯示計劃２０２３年加薪的雇主比例下降，都顯示就業市場正降

溫。



＊卡數撐消費，豁免學生貸款掀爭議＊



那麼，游走在軟著陸、硬著陸之間的經濟增長動力又如何？雖然１月零售銷售額按月急彈

３％，但創新高的信用卡餘額（去年底９８６０億美元）、次級汽車貸款拖欠率突破６％（高於

０８金融海嘯），似乎呈現美國經濟最大動力的消費未來不祥之兆。

眼見Ｚ世代（１８至２５歲）持有的信用卡數量突破創紀錄的５﹒１８億張，千禧一代

（２４歲至４３歲）的總債務高達３﹒８萬億美元，總統拜登擬豁免逾４０００萬人學生貸款（

每人上限２萬美元）的計劃可謂及時雨，但周二（２８日）闖關最高法院似不樂觀，數名保守派

法官對政府豁免聯邦貸款的權力表示懷疑，將押後至６月裁決。

倘若屆時政府敗訴，而驢象繼續就債務上限僵持（財政部非常規管理措施料可持續至６月５

日），疊加聯儲鷹姿不減，完美風暴一觸即發？

