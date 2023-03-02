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02/03/2023 09:00

《法證攻防－林恩》港股３月開門紅，百度月中舉行發布會

　　《法證攻防》香港３月１日起全面取消口罩令，全面復常。港股３月開局迎來開門紅，恒指
２月尾經歷６連跌，周三（１日）低位急彈逾８００點，７６隻成分股中有７５隻錄得升幅，其
中有２７隻錄得超過５％升幅。
　　中國２月份官方製造業ＰＭＩ從１月份的５０﹒１大幅反彈至５２﹒６，該值創２０１２年
４月份以來最高。２月ＰＭＩ數據高於臨界點，連續第二個月位於擴張區間，製造業景氣水平繼
續上升。國家統計局本周公布，初步核算２０２２年全年國內生產總值按年上升３％。２０２２
年中國居民消費指數（ＣＰＩ）月度漲幅均低於３％，全年同比上漲２％。
　　工信部部長表示培育壯大新興產業是工作重點之一，將聚焦５Ｇ、人工智能、生物製造、工
業互聯網、智能網聯汽車、綠色低碳等重點領域，不斷豐富和拓展新的應用場景。實施「機器人
＋」應用行動，推動物聯網產業規模化、集約化發展。百度（０９８８８）計劃於３月１６日在
北京召開新聞發布會，主題圍繞文心一言。百度股價三連升，周三升７﹒５７％，收報１４５元

《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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