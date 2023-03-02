《港股偉論－黃偉豪》口罩令解除正式復常，本地生活服務股諗得過

《港股偉論》本港實施接近３年（９５９天）的口罩令，於昨日（１日）起終於全面取消，

大家不論在室內或室外，又或乘搭交通工具，均毋須再強制佩戴口罩。但當然，高風險場所負責

人可要求進入人士繼續戴口罩，例如醫療設施及安老院舍等。隨著口罩令解除，基本上可正式確

認香港全面復常，筆者認為本地生活服務股－豐盛生活服務（００３３１）有得諗。



作為香港一家具有領導地位的生活服務綜合企業，豐盛生活服務主營三大業務，分別為物業

及設施管理服務、綜合生活服務及機電工程服務，客戶包括在香港、澳門及中國內地從事物業發

展、公共基建、教育及交通設施以及娛樂及旅遊等行業。最近集團公布截至去年１２月底止的

２０２２╱２３年中期業績，表現繼續維持一貫的好，收入及股東應佔溢利均實現同比雙位數百

分比的增長。



期內收入３７﹒１２１億元，同比上升１０﹒８％，整體毛利率為１４﹒４％。若撇除有關

政府補助，經調整毛利率由去年同期的１４﹒２％，下跌至１３﹒８％，主要是由於保安護衛及

活動服務業務的勞動人員成本增加，導致綜合生活服務分部的毛利率減少所致。股東應佔溢利則

為２﹒７９５億元，按年增加１７﹒２％。有關增加主要由於清潔、保險及機電工程業務表現強

勁及政府補助增加。若撇除政府補助，經調整純利較去年同期增加８﹒７％至２﹒３４５億元。





除業績表現亮麗，財務狀況亦同樣理想。截至去年１２月底止，集團現金及銀行結餘總額為

７﹒１２６億元，淨負債比率繼續維持在０％。集團宣布派發中期股息每股２４﹒５仙，按年增

長１７﹒２％，相當於派息比率４０﹒１％。若保守估計下半年的派息同比增長幅度與上半年相

若，末期息或可達每股２８﹒３仙。以此推算，預期股息率或有約８﹒５厘。股份絕對是「好息

」一族的一個好選擇。



隨著香港全面復常，旗下業務料可有不同程度的受惠。由於政府決定未來增加住宅單位及土

地供應，相信物業管理服務的需求會隨著香港地產的發展日益增加。市區重建亦是政府的另一項

重點工作，預期在未來幾年會推動物業管理行業的增長勢頭，有利於集團旗下物業及設施管理服

務的分部表現，集團亦表示正透過策略合作及併購探索大灣區機遇。



另一方面，即使本港所有防疫措施已取消，但相信經歷過３年的新冠疫情，市民對病毒預防

及個人衛生的意識增強，對預防及消毒服務的需求將持續增長，亦利好集團的綜合生活服務分部

下的環境服務及清潔前景。旗下的環境服務及清潔品牌－惠康環境服務更積極引進人工智能

（ａｒｔｉｆｉｃｉａｌ ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ （ＡＩ））系統，包括智能廁所、電子

人臉識別考勤系統及實時工作監控系統，以改善日常管理及滿足客戶需求。至於技術支援及維護

服務方面，分部將繼續開發建築信息模擬（Ｂｕｉｌｄｉｎｇ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ

Ｍｏｄｅｌｉｎｇ （ＢＩＭ））的製作，結合現有機械廠的數碼化資產管理應用。



集團旗下的機電工程服務亦可繼續看好。香港未來五年公營及私營部門的機電工程開支將分

別突破每年２８０億元及２４０億元；澳門新投資項目及對機電工程的需求，很快會因六大賭場

營運商重續未來十年的賭牌應運而生。內地方面，集團一直於中國內地提供項目管理服務，涉及

位於瀋陽、天津、廣州及北京的項目。憑藉品牌有口皆碑的市場認同以及具增值能力的機電工程

項目管理經驗，預計可成為外資及港資開發商在內地高端項目首選合作夥伴。



集團於２０１５年１２月在香港上市，當時上市價為２﹒７５元。若ＩＰＯ認購的投資者並

持有至今，帳面上（３月１日收報６﹒１９元）的回報已有逾１２５％。再加上每年平均股息率

有約７﹒３厘，總體至今回報達２０３％，絕對是適合中長期投資者作部署。股價近月隨市況上

升而累積頗大的升幅，建議有意作中長期部署的投資者不妨吼低分注吸納。

《中薇證券研究部執行董事 黃偉豪》（本欄逢周四刊出）



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