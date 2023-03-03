《陸言堂－陳永陸》港股中期調整完結，冀兩會帶來更多利好政策

《陸言堂》恒指本周一度跌穿２５０天線，但隨著兩會正式召開，市場對政策有所憧憬，加

上內地公布的ＰＭＩ數字表現理想，支持港股顯著回升。事實上，２月港股的走勢，有點像去年

１０月的情況，就是正等待中央的會議，當會議完結，大家對經濟前景有所憧憬，港股便發力上

升。



的確，兩會正式召開，市場對政策有所憧憬，不過內地公布的ＰＭＩ數字表現理想，亦是支

持港股顯著上升的主要原因。如果兩會過後，內地的刺激經濟政策合乎市場預期，加上恒指完成

下試２５０天線後顯著反彈，代表港股的中期調整應該已經完結，所以相信恒指應該可以再度上

試２２０００點的關口。



不過，有一點要留意的是，再有內房企業在本周配股集資，代表內地房地產市場對資金的需

求仍然熾熱，這對港股而言難免會帶來負面的影響，畢竟如何解決內房企業資金鏈問題，絕對會

影響中港金融市場的表現，如果內地樓市可以逐步回穩復甦，這對中港金融市場的資金鏈絕對有

利，同時亦可以利好兩地股市的氣氛。



事實上，經過二十大會議之後，內地已經不斷推出刺激房地產政策，亦都令到內地二手樓市

開始活躍起來，當然要有多一些政策落實，兩會才是重點，但願兩會可以有多一些利好政策推出

，並為港股帶來更多的上升動力。



至於近日美國公布的經濟數據，通脹壓力似乎揮之不去，所以美國的息率可能仍然會在高位

維持一段時間，可是近日鮑威爾卻指出，在決定貨幣政策時，他們更關注核心通脹減去住房價格

的數字，亦是市場近日所講的「超級核心」數據，而這個數字在１月份按年增長為４％，亦即是

與聯儲局的目標２％已愈來愈接近。



故此，聯儲局既然以「超級核心」通脹數據，作為短期政策制定的指標，這可以消除短期因

素對貨幣政策帶來的影響，亦不是亂搬龍門的行為，以現時的「超級核心」通脹數據分析，聯儲

局在今年內加息的幅度絕對不會超過三次，合共上調的利率亦不會超過四分三厘，所以對股市影

響應該有限。《獨立股評人 陳永陸》



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