【外圍經濟】ＯｐｅｎＡＩ准付費後將ＣｈａｔＧＰＴ整合應用

《經濟通通訊社２日專訊》ＯｐｅｎＡＩ正提供ＣｈａｔＧＰＴ給其他公司，容許它們在付

費後將ＣｈａｔＧＰＴ整合到自己的應用程式中，以回答問題和生成文本。

ＯｐｅｎＡＩ表示，現時Ｉｎｓｔａｃａｒｔ、Ｓｈｏｐｉｆｙ和Ｓｎａｐ等公司已經在其

產品中使用ＣｈａｔＧＰＴ。

不過，ＯｐｅｎＡＩ承認，最近ＣｈａｔＧＰＴ經常當機，正常運行時間沒有達到公司和用

戶的期望。工程團隊現在的首要任務是令ＣｈａｔＧＰＴ變得更穩定。（ｒｃ）

