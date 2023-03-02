《經濟通通訊社２日專訊》ＯｐｅｎＡＩ正提供ＣｈａｔＧＰＴ給其他公司，容許它們在付
費後將ＣｈａｔＧＰＴ整合到自己的應用程式中，以回答問題和生成文本。
ＯｐｅｎＡＩ表示，現時Ｉｎｓｔａｃａｒｔ、Ｓｈｏｐｉｆｙ和Ｓｎａｐ等公司已經在其
產品中使用ＣｈａｔＧＰＴ。
不過，ＯｐｅｎＡＩ承認，最近ＣｈａｔＧＰＴ經常當機，正常運行時間沒有達到公司和用
戶的期望。工程團隊現在的首要任務是令ＣｈａｔＧＰＴ變得更穩定。（ｒｃ）
02/03/2023 10:27
【外圍經濟】ＯｐｅｎＡＩ准付費後將ＣｈａｔＧＰＴ整合應用
《經濟通通訊社２日專訊》ＯｐｅｎＡＩ正提供ＣｈａｔＧＰＴ給其他公司，容許它們在付
費後將ＣｈａｔＧＰＴ整合到自己的應用程式中，以回答問題和生成文本。
ＯｐｅｎＡＩ表示，現時Ｉｎｓｔａｃａｒｔ、Ｓｈｏｐｉｆｙ和Ｓｎａｐ等公司已經在其
產品中使用ＣｈａｔＧＰＴ。
不過，ＯｐｅｎＡＩ承認，最近ＣｈａｔＧＰＴ經常當機，正常運行時間沒有達到公司和用
戶的期望。工程團隊現在的首要任務是令ＣｈａｔＧＰＴ變得更穩定。（ｒｃ）
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