【外圍經濟】軟銀集團旗下Ａｒｍ暫不打算在英國上市

《經濟通通訊社２日專訊》知情人士表示，軟銀集團旗下的Ａｒｍ暫時不打算在倫敦證券交
易所上市，反而打算專注於今年較後時間在美國紐約上市。
知情人士透露，軟銀準備最快在本月任命銀行牽頭交易，其中包括高盛、摩根大通和巴克萊
銀行。
Ａｒｍ的總部設在英國劍橋，英國首相辛偉誠及很多政客一直爭取公司在英國上市。
軟銀集團及倫敦證券交易所對報道拒絕置評。（ｒｃ）
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