【外圍經濟】全球經濟放緩，但日本企業連續五季增加支出

《經濟通通訊社２日專訊》儘管全球經濟放緩，日本企業仍然連續５個季度增加支出。

日本財務省的報告表示，截至去年１２月的３個月，不包括軟件的資本支出較上一季度增長

０﹒３％。製造商支出增加１﹒１％，而服務業支出則減少０﹒１％。

分析預料，日本距離全面復甦還有很長的路要走，日圓貶值亦令進口成本增加。（ｒｃ）

