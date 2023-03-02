【外圍經濟】全球經濟放緩，但日本企業連續五季增加支出

《經濟通通訊社２日專訊》儘管全球經濟放緩，日本企業仍然連續５個季度增加支出。
日本財務省的報告表示，截至去年１２月的３個月，不包括軟件的資本支出較上一季度增長
０﹒３％。製造商支出增加１﹒１％，而服務業支出則減少０﹒１％。
分析預料，日本距離全面復甦還有很長的路要走，日圓貶值亦令進口成本增加。（ｒｃ）
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