【企業盈警】中國匯融（０１２９０）料去年純利跌最多５５％

《經濟通通訊社２日專訊》中國匯融（０１２９０）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度純利按年跌４５％至５５％，而收入升約６５％至７５％。

該集團指，純利下降乃主因公允價值變動收益大幅下降，而收益增加主因供應鏈管理業務收

入大幅上升。

該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

