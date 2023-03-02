【企業盈警】中國匯融（０１２９０）料去年純利跌最多５５％

《經濟通通訊社２日專訊》中國匯融（０１２９０）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度純利按年跌４５％至５５％，而收入升約６５％至７５％。
該集團指，純利下降乃主因公允價值變動收益大幅下降，而收益增加主因供應鏈管理業務收
入大幅上升。
該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）
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