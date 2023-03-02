《神州民企》快手（０１０２４）申請增設人民幣櫃台

《經濟通通訊社２日專訊》快手－Ｗ（０１０２４）公布，昨天已提交有關增設人民幣櫃台

的申請，以支持聯交所新的港幣－人民幣雙櫃台模式計劃。

該集團指，相信港幣－人民幣雙櫃台模式將為股東及潛在投資者提供更多投資靈活性，以及

股票流動性，亦樂於支持人民幣國際化。根據聯交所的公告，將適時公布港幣－人民幣雙櫃台模

式的生效日期及刊發雙櫃台證券指定名單。（ｗｈ）

