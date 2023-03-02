《神州民企》快手（０１０２４）申請增設人民幣櫃台

《經濟通通訊社２日專訊》快手－Ｗ（０１０２４）公布，昨天已提交有關增設人民幣櫃台
的申請，以支持聯交所新的港幣－人民幣雙櫃台模式計劃。
該集團指，相信港幣－人民幣雙櫃台模式將為股東及潛在投資者提供更多投資靈活性，以及
股票流動性，亦樂於支持人民幣國際化。根據聯交所的公告，將適時公布港幣－人民幣雙櫃台模
式的生效日期及刊發雙櫃台證券指定名單。（ｗｈ）
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇
|財經熱話02/03/2023
【虛幣世界】幣安穩定流出60億美元，加密貨幣走勢平穩
|專訪01/03/2023
鄧聲興：市場大彈因憧憬兩會利好 惟轉勢仍言之尚早（有片）
|中國故事01/03/2023
《神州經脈》官方民間PMI強反彈 財政政策將加力股匯齊揚
|財經熱話01/03/2023
質優＋數字經濟概念＋大行祝福 電訊三寶高高高！
|香港要聞01/03/2023
竹篙灣隔離設施正式關閉，27萬人次曾入住
|香港要聞01/03/2023
JobsDB:香港缺乏科技人才，企業可靠良好文化搶人才
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰