  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/03/2023 07:53

《神州民企》快手（０１０２４）申請增設人民幣櫃台

　　《經濟通通訊社２日專訊》快手－Ｗ（０１０２４）公布，昨天已提交有關增設人民幣櫃台
的申請，以支持聯交所新的港幣－人民幣雙櫃台模式計劃。
　　該集團指，相信港幣－人民幣雙櫃台模式將為股東及潛在投資者提供更多投資靈活性，以及
股票流動性，亦樂於支持人民幣國際化。根據聯交所的公告，將適時公布港幣－人民幣雙櫃台模
式的生效日期及刊發雙櫃台證券指定名單。（ｗｈ）

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話02/03/2023
【虛幣世界】幣安穩定流出60億美元，加密貨幣走勢平穩
人氣文章專訪01/03/2023
鄧聲興：市場大彈因憧憬兩會利好　惟轉勢仍言之尚早（有片）
人氣文章中國故事01/03/2023
《神州經脈》官方民間PMI強反彈　財政政策將加力股匯齊揚
人氣文章財經熱話01/03/2023
質優＋數字經濟概念＋大行祝福 電訊三寶高高高！
人氣文章香港要聞01/03/2023
竹篙灣隔離設施正式關閉，27萬人次曾入住
人氣文章香港要聞01/03/2023
JobsDB:香港缺乏科技人才，企業可靠良好文化搶人才
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金