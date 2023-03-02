【企業盈喜】金茂源環保（０６８０５）料去年純利增逾９０％

《經濟通通訊社２日專訊》金茂源環保（０６８０５）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度純利增加超過９０％。

該集團指，溢利增加主因表面處理循環經濟產業園因日常租賃面積增加以及單位租金、單位

環保技術服務費及單位污水處理費提高，從而增加收益，以及政府補助較２０２１年度增加

７９０萬元人民幣

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

