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02/03/2023 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入３３﹒９５億元，買騰訊沽理想

　　《經濟通通訊社２日專訊》昨日（１日）恒指高開６４點，報１９８４９點。最高升８８８
點報２０６７４點，最低升６４點報１９８４９點。恒指收報２０６１９點，升８３３點或
４﹒２１％。
　　北水全日淨流入３３﹒９５億元，上日淨流出３２﹒１５億元。北水淨買入最多的個股依次
是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、中國電信（００７２８）；淨賣出最多的依
次是理想汽車（０２０１５）、中國海洋石油（００８８３）、新東方在綫（０１７９７）。
　
＊理想２月交付量按年增近一倍＊
　
　　理想汽車公布，於今年２月共計交付新車１６６２０輛，按年增長９７﹒５％。自交付以來
，累計交付量已達到２８﹒９萬輛。
　　截至２０２３年２月２８日，理想汽車在全國已有２９８家零售中心，覆蓋１２２個城市；
售後維修中心及授權鈑噴中心３１７家，覆蓋２２３個城市。
　　主板成交１５３９﹒２１億元增加８％。其中港股通成交４５０﹒８億元，佔總成交
２９﹒３％。
　　騰訊控股升７﹒３３％報３６８﹒８元，北水淨買入１３﹒３億元；美團升４﹒９２％報
１４２﹒８元，北水淨買入７﹒９億元；中國電信升６﹒９１％報４﹒１８元，北水淨買入
６﹒８億元。
　　理想汽車升８﹒６２％報１００﹒２元，北水淨賣出２﹒６億元；中國海洋石油升
２﹒１８％報１１﹒２６元，北水淨賣出１﹒８億元；新東方在綫升４﹒６％報４６﹒６元，北
水淨賣出９４００萬元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　１３﹒３５
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　７﹒８８
　　中國電信　（００７２８）　　　　　　６﹒８２
　　中國移動　（００９４１）　　　　　　５﹒６４
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　　４﹒７４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　理想汽車　　　（０２０１５）　　　　　－２﹒６５
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－１﹒７６
　　新東方在綫　　（０１７９７）　　　　　－０﹒９４
　　香港航天科技　（０１７２５）　　　　　－０﹒１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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