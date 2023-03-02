【北水炒Ｄ乜】淨流入３３﹒９５億元，買騰訊沽理想

《經濟通通訊社２日專訊》昨日（１日）恒指高開６４點，報１９８４９點。最高升８８８
點報２０６７４點，最低升６４點報１９８４９點。恒指收報２０６１９點，升８３３點或
４﹒２１％。
北水全日淨流入３３﹒９５億元，上日淨流出３２﹒１５億元。北水淨買入最多的個股依次
是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、中國電信（００７２８）；淨賣出最多的依
次是理想汽車（０２０１５）、中國海洋石油（００８８３）、新東方在綫（０１７９７）。
＊理想２月交付量按年增近一倍＊
理想汽車公布，於今年２月共計交付新車１６６２０輛，按年增長９７﹒５％。自交付以來
，累計交付量已達到２８﹒９萬輛。
截至２０２３年２月２８日，理想汽車在全國已有２９８家零售中心，覆蓋１２２個城市；
售後維修中心及授權鈑噴中心３１７家，覆蓋２２３個城市。
主板成交１５３９﹒２１億元增加８％。其中港股通成交４５０﹒８億元，佔總成交
２９﹒３％。
騰訊控股升７﹒３３％報３６８﹒８元，北水淨買入１３﹒３億元；美團升４﹒９２％報
１４２﹒８元，北水淨買入７﹒９億元；中國電信升６﹒９１％報４﹒１８元，北水淨買入
６﹒８億元。
理想汽車升８﹒６２％報１００﹒２元，北水淨賣出２﹒６億元；中國海洋石油升
２﹒１８％報１１﹒２６元，北水淨賣出１﹒８億元；新東方在綫升４﹒６％報４６﹒６元，北
水淨賣出９４００萬元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） １３﹒３５
美團 （０３６９０） ７﹒８８
中國電信 （００７２８） ６﹒８２
中國移動 （００９４１） ５﹒６４
快手 （０１０２４） ４﹒７４
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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理想汽車 （０２０１５） －２﹒６５
中國海洋石油 （００８８３） －１﹒７６
新東方在綫 （０１７９７） －０﹒９４
香港航天科技 （０１７２５） －０﹒１１
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