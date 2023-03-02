【北水炒Ｄ乜】淨流入３３﹒９５億元，買騰訊沽理想

《經濟通通訊社２日專訊》昨日（１日）恒指高開６４點，報１９８４９點。最高升８８８

點報２０６７４點，最低升６４點報１９８４９點。恒指收報２０６１９點，升８３３點或

４﹒２１％。

北水全日淨流入３３﹒９５億元，上日淨流出３２﹒１５億元。北水淨買入最多的個股依次

是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、中國電信（００７２８）；淨賣出最多的依

次是理想汽車（０２０１５）、中國海洋石油（００８８３）、新東方在綫（０１７９７）。



＊理想２月交付量按年增近一倍＊



理想汽車公布，於今年２月共計交付新車１６６２０輛，按年增長９７﹒５％。自交付以來

，累計交付量已達到２８﹒９萬輛。

截至２０２３年２月２８日，理想汽車在全國已有２９８家零售中心，覆蓋１２２個城市；

售後維修中心及授權鈑噴中心３１７家，覆蓋２２３個城市。

主板成交１５３９﹒２１億元增加８％。其中港股通成交４５０﹒８億元，佔總成交

２９﹒３％。

騰訊控股升７﹒３３％報３６８﹒８元，北水淨買入１３﹒３億元；美團升４﹒９２％報

１４２﹒８元，北水淨買入７﹒９億元；中國電信升６﹒９１％報４﹒１８元，北水淨買入

６﹒８億元。

理想汽車升８﹒６２％報１００﹒２元，北水淨賣出２﹒６億元；中國海洋石油升

２﹒１８％報１１﹒２６元，北水淨賣出１﹒８億元；新東方在綫升４﹒６％報４６﹒６元，北

水淨賣出９４００萬元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） １３﹒３５

美團 （０３６９０） ７﹒８８

中國電信 （００７２８） ６﹒８２

中國移動 （００９４１） ５﹒６４

快手 （０１０２４） ４﹒７４

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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理想汽車 （０２０１５） －２﹒６５

中國海洋石油 （００８８３） －１﹒７６

新東方在綫 （０１７９７） －０﹒９４

香港航天科技 （０１７２５） －０﹒１１

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