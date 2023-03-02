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即市新聞

02/03/2023 19:26

《日入而息》嗶哩嗶哩去年經調整虧損擴大，本港１月零售勝預期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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嗶哩嗶哩（０９６２６）去年經調整淨虧損擴大至６７億人幣　　　　　　　　　　　　　　　
港交所（００３８８）今年上半年將開設倫敦辦事處　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
證監會：投資者識別碼制度將於３月２０日實施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港１月零售業總銷貨值按年升７％，勝預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
香港寬頻（０１３１０）獲Ｉ　Ｓｑｕａｒｅｄ函件表明有意提出要約，午後復牌　　　　　　
中國鐵塔（００７８８）料今年塔類業務收入微降，資本開支升至３２０億元人民幣　　　　　
有小股東擬於匯控ＡＧＭ提請分拆，平保（０２３１８）待動議內容公開後作研究　　　　　　
李家超與賀一誠會面，商討合作促進兩地旅遊業發展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全國人大周六中午舉行新聞發布會，周日開幕；全國人大外長記者會下周二舉行，外長秦剛亮相
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　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指低收１９０點報２０４２９，金沙跌５％，東方海外收升７％
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬指收跌０﹒０５％守三千三，今年增長目標或達６％
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　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　美匯短期維持反覆偏好，靜候就業及通脹數據　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０６２１╱２５，日圓最新報１３６﹒５４╱５６
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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　　海港企業（０００５１）全年虧損擴大至近２億元，不派息　　　　　　　　　　
　　鐵塔（００７８８）全年純利升近２０％，息３﹒２３２分　　　　　　　　　　
　　置富產業信託（００７７８）去年可供分派收益跌１０﹒６％，末期息２１﹒１仙
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　領展（００８２３）十大行持倉逾８５％，全數供股要出資近１６０億元　　　　　
　　保泰人壽任命劉怡翔為獨立非執董　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　俄羅斯政府接獲匯控（００００５）子公司出售申請　　　　　　　　　　　　　　
　　中信集團表示「中信國際產業」等香港企業假冒集團子公司開展業務　　　　　　　
　　創科（００６６９）從未與其獨立審計師發生矛盾，今年目標錄中單位數增長　　　
　　外媒表示華興資本（０１９１１）包凡遭中國反腐機構「留置」　　　　　　　　　
　　尚晉國際（０２５２８）澳門首家ＦＩＶＥ　ＧＵＹＳ於澳門威尼斯人登場　　　　
　　新世界（０００１７）Ｋ１１　ＭＵＳＥＡ：口罩令解除首日銷量按年升逾１﹒５倍
　　有小股東擬於匯控ＡＧＭ提請分拆，平保（０２３１８）待動議內容公開後作研究　
　　東亞銀行（０００２３）為香港居民推出「開戶通」服務　　　　　　　　　　　　
　　沙特阿美就入股吉利（００１７５）與雷諾合資公司少數股權訂立意向書　　　　　
　　百威亞太（０１８７６）料今年成本持續受壓，２月內地銷量強勁復甦　　　　　　
　　香港寬頻（０１３１０）獲Ｉ　Ｓｑｕａｒｅｄ函件表明有意提出要約，午後復牌　
　　香港寬頻（０１３１０）非執董俞聖萍委任于洪飛為其替任董事　　　　　　　　　
　　港交所（００３８８）今年上半年將開設倫敦辦事處　　　　　　　　　　　　　　
　　恒生（０００１１）成立９０周年，推出「恒變無限Ｆｕｎ」大抽獎遊戲　　　　　
　　東瀛遊（０６８８２）推復活節包機團，冀次季整體客量回復至疫情前一半　　　　
　　置富產業信託（００７７８）首２個月商場人流按年升約１７％　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　華潤啤酒（００２９１）獲批准於中國發行短期融資券之登記　　　　　　　　　　
　　華電國際（０１０７１）委任陳斌為公司總經理　　　　　　　　　　　　　　　　
　　白雲山（００８７４）參與設立沃博聯廣藥基金　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中國鐵塔（００７８８）料今年塔類業務收入微降，資本開支升至３２０億元人民幣
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　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　微博（０９８９８）客戶去年制訂營銷計劃趨保守，上半年廣告市場仍存不確定
　　景瑞控股（０１８６２）２月銷售額按年跌約２２％至４﹒５億元人民幣　　　
　　祥生控股（０２５９９）２月總合約銷售額按年跌３０％至１９億元人民幣　　
　　金山軟件（０３８８８）出資５億元人民幣與小米成立基金投資集成電路等領域
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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中證監表示警惕假冒「合格境外投資者」開展不法活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　
長江存儲確認國企身份，武漢國資入主大基金有份參股　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京表示最大程度保障患者就醫需求，積極應對季節流感　　　　　　　　　　　　　　　　　
人社部表示城鎮就業新勞動力創近年新高，就業壓力較大；去年三項社會保險基金收支１３﹒７
萬億人幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣東出招支持互聯互通，擴大「深港通」、「債券通」業務　　　　　　　　　　　　　　　　
人行７３０億逆回購利率持平，淨回籠２２７０億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
習近平與白俄總統會談，願推動兩國關係健康穩定發展　　　　　　　　　　　　　　　　　　
多地優化集中供地政策，房企投資積極性略有回升　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣東表示併購困難房企貸款不納入房地產貸款集中度管理　　　　　　　　　　　　　　　　　
建行湖南省分行行長、前江蘇保監局局長同被開除黨籍　　　　　　　　　　　　　　　　　　
寧德時代據報售澳洲鋰礦巨頭Ｐｉｌｂａｒａ剩餘持股　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商務部表示推進加入ＣＰＴＰＰ和ＤＥＰＡ進程；研究出台政策保障外企平等參與政府採購等；
推動「一帶一路」綠色基建等全方位合作；縮外資准入負面清單，出台跨境服貿負面清單；指導
地方開展新能源汽車下鄉，三方面促消費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
支付寶與阿里平頭哥合推首批具安全能力的「支付芯」　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國回應加納債務危機：涉華官方貸款佔比不足５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股無升跌，報１５５９８﹒７２點
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　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　印度購買俄油遠低於西方設定的價格上限，華府感滿意
　　普京重提習近平將訪俄：冀向客人展示莫斯科大環線　
　　美俄正通過閉門渠道，討論俄羅斯暫停參與新裁核條約
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　　　　　　　　　　《兩會在即》　
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　　全國人大周六中午舉行新聞發布會，周日開幕　　　
　　全國人大外長記者會下周二舉行，外長秦剛亮相　　
　　彭博表示政治局常委丁薛祥將掌舵新成立的金融工委
　　李書福稱加快制定、實施商用車碳積分管理辦法　　
　　東亞李民斌建議內地養老資金有序納入更多境外資產
　　路透表示中國今年經濟增長目標或達６％　　　　　
　　獻計促生育，政協委員建議生育登記取消結婚限制　
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　　　　　《國際要聞》　
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　　武文賞正式當選越南國家主席
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　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　２月信用ＥＴＦ淨流出１１９億美元，創紀錄　　　　
　　ＯｐｅｎＡＩ准付費後將ＣｈａｔＧＰＴ整合應用　　
　　全球經濟放緩，但日本企業連續五季增加支出　　　　
　　富豪資產湧入獅城，理財公司甫成立即吸金１０億美元
　　日眾院下周四投票確認央行新掌舵人，前行長炮轟黑田
　　特斯拉下一階段的發展將專注於可持續能源的未來　　
　　獅城大幅提高投資移民門檻，至１千萬坡元以上　　　
　　英倫銀行行長認為應繼續加息，避免重蹈７０年代覆轍
　　軟銀集團旗下Ａｒｍ暫不打算在英國上市　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　美批准逾６億美元對台軍售案，中國外交部稱堅決反對　
　　花旗指客戶正將供應鏈從中國轉移，越南等地顯著受惠　
　　據報美財政部官員上周訪華，外交部表示目前無消息提供
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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據報港澳辦將升格為中央直屬機構　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特首評分及民望淨值創五年新高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳高鐵香港段下周六起分階段恢復長途班次　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
旅發局表示本港與內地全面通關後，旅客正重返香港　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳浩濂稱未來或因應利率變化，發行更多短債平衡風險　　　　　　　　　　　　　　　　　　
何珮珊稱通關後水貨活動轉趨活躍，海關已制訂方案應付　　　　　　　　　　　　　　　　　
恒生９０周年慶祝酒會移師中環總行舉行，特首相隔１５年主禮　　　　　　　　　　　　　　
政府表示目標交椅洲建成第三個核心商業區，容納最多５５萬人居住　　　　　　　　　　　　
貝鈞奇稱港府有責任與互聯網供應商交涉將正確國歌置頂　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超與賀一誠會面，商討合作促進兩地旅遊業發展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港１月零售業總銷貨值按年升７％，勝預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
屯門醫院病房扶抱吊機路軌部件外殼掉落，無人受傷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通全日淨流出逾１億元，外資連續兩日淨流入；滬股通額度全日用逾２６億元，陸股通流入
近８億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美聯測量表示旺角商業地價或反映政府「接受現實」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＳｍａｒＴｏｎｅ夥ＹＡＳ微保險推出漫遊數據及旅遊保險優惠　　　　　　　　　　　　　　
海茵莊園加推３９伙，折實售４４４萬元起　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　（ｚｚ）

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