《日入而息》嗶哩嗶哩去年經調整虧損擴大，本港１月零售勝預期

《今天重點》
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嗶哩嗶哩（０９６２６）去年經調整淨虧損擴大至６７億人幣
港交所（００３８８）今年上半年將開設倫敦辦事處
證監會：投資者識別碼制度將於３月２０日實施
本港１月零售業總銷貨值按年升７％，勝預期
香港寬頻（０１３１０）獲Ｉ Ｓｑｕａｒｅｄ函件表明有意提出要約，午後復牌
中國鐵塔（００７８８）料今年塔類業務收入微降，資本開支升至３２０億元人民幣
有小股東擬於匯控ＡＧＭ提請分拆，平保（０２３１８）待動議內容公開後作研究
李家超與賀一誠會面，商討合作促進兩地旅遊業發展
全國人大周六中午舉行新聞發布會，周日開幕；全國人大外長記者會下周二舉行，外長秦剛亮相
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《即日市況》
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恒指低收１９０點報２０４２９，金沙跌５％，東方海外收升７％
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《深滬股市》
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滬指收跌０﹒０５％守三千三，今年增長目標或達６％
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《美元匯價》
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美匯短期維持反覆偏好，靜候就業及通脹數據
歐元最新報１﹒０６２１╱２５，日圓最新報１３６﹒５４╱５６
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《公司業績》
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海港企業（０００５１）全年虧損擴大至近２億元，不派息
鐵塔（００７８８）全年純利升近２０％，息３﹒２３２分
置富產業信託（００７７８）去年可供分派收益跌１０﹒６％，末期息２１﹒１仙
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《公司資訊》
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領展（００８２３）十大行持倉逾８５％，全數供股要出資近１６０億元
保泰人壽任命劉怡翔為獨立非執董
俄羅斯政府接獲匯控（００００５）子公司出售申請
中信集團表示「中信國際產業」等香港企業假冒集團子公司開展業務
創科（００６６９）從未與其獨立審計師發生矛盾，今年目標錄中單位數增長
外媒表示華興資本（０１９１１）包凡遭中國反腐機構「留置」
尚晉國際（０２５２８）澳門首家ＦＩＶＥ ＧＵＹＳ於澳門威尼斯人登場
新世界（０００１７）Ｋ１１ ＭＵＳＥＡ：口罩令解除首日銷量按年升逾１﹒５倍
有小股東擬於匯控ＡＧＭ提請分拆，平保（０２３１８）待動議內容公開後作研究
東亞銀行（０００２３）為香港居民推出「開戶通」服務
沙特阿美就入股吉利（００１７５）與雷諾合資公司少數股權訂立意向書
百威亞太（０１８７６）料今年成本持續受壓，２月內地銷量強勁復甦
香港寬頻（０１３１０）獲Ｉ Ｓｑｕａｒｅｄ函件表明有意提出要約，午後復牌
香港寬頻（０１３１０）非執董俞聖萍委任于洪飛為其替任董事
港交所（００３８８）今年上半年將開設倫敦辦事處
恒生（０００１１）成立９０周年，推出「恒變無限Ｆｕｎ」大抽獎遊戲
東瀛遊（０６８８２）推復活節包機團，冀次季整體客量回復至疫情前一半
置富產業信託（００７７８）首２個月商場人流按年升約１７％
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《國企紅籌》
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華潤啤酒（００２９１）獲批准於中國發行短期融資券之登記
華電國際（０１０７１）委任陳斌為公司總經理
白雲山（００８７４）參與設立沃博聯廣藥基金
中國鐵塔（００７８８）料今年塔類業務收入微降，資本開支升至３２０億元人民幣
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《神州民企》
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微博（０９８９８）客戶去年制訂營銷計劃趨保守，上半年廣告市場仍存不確定
景瑞控股（０１８６２）２月銷售額按年跌約２２％至４﹒５億元人民幣
祥生控股（０２５９９）２月總合約銷售額按年跌３０％至１９億元人民幣
金山軟件（０３８８８）出資５億元人民幣與小米成立基金投資集成電路等領域
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《中國要聞》
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中證監表示警惕假冒「合格境外投資者」開展不法活動
長江存儲確認國企身份，武漢國資入主大基金有份參股
北京表示最大程度保障患者就醫需求，積極應對季節流感
人社部表示城鎮就業新勞動力創近年新高，就業壓力較大；去年三項社會保險基金收支１３﹒７
萬億人幣
廣東出招支持互聯互通，擴大「深港通」、「債券通」業務
人行７３０億逆回購利率持平，淨回籠２２７０億
習近平與白俄總統會談，願推動兩國關係健康穩定發展
多地優化集中供地政策，房企投資積極性略有回升
廣東表示併購困難房企貸款不納入房地產貸款集中度管理
建行湖南省分行行長、前江蘇保監局局長同被開除黨籍
寧德時代據報售澳洲鋰礦巨頭Ｐｉｌｂａｒａ剩餘持股
商務部表示推進加入ＣＰＴＰＰ和ＤＥＰＡ進程；研究出台政策保障外企平等參與政府採購等；
推動「一帶一路」綠色基建等全方位合作；縮外資准入負面清單，出台跨境服貿負面清單；指導
地方開展新能源汽車下鄉，三方面促消費
支付寶與阿里平頭哥合推首批具安全能力的「支付芯」
中國回應加納債務危機：涉華官方貸款佔比不足５％
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《寶島快訊》
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台股無升跌，報１５５９８﹒７２點
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《俄烏開戰》
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印度購買俄油遠低於西方設定的價格上限，華府感滿意
普京重提習近平將訪俄：冀向客人展示莫斯科大環線
美俄正通過閉門渠道，討論俄羅斯暫停參與新裁核條約
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《兩會在即》
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全國人大周六中午舉行新聞發布會，周日開幕
全國人大外長記者會下周二舉行，外長秦剛亮相
彭博表示政治局常委丁薛祥將掌舵新成立的金融工委
李書福稱加快制定、實施商用車碳積分管理辦法
東亞李民斌建議內地養老資金有序納入更多境外資產
路透表示中國今年經濟增長目標或達６％
獻計促生育，政協委員建議生育登記取消結婚限制
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《國際要聞》
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武文賞正式當選越南國家主席
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《外圍經濟》
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２月信用ＥＴＦ淨流出１１９億美元，創紀錄
ＯｐｅｎＡＩ准付費後將ＣｈａｔＧＰＴ整合應用
全球經濟放緩，但日本企業連續五季增加支出
富豪資產湧入獅城，理財公司甫成立即吸金１０億美元
日眾院下周四投票確認央行新掌舵人，前行長炮轟黑田
特斯拉下一階段的發展將專注於可持續能源的未來
獅城大幅提高投資移民門檻，至１千萬坡元以上
英倫銀行行長認為應繼續加息，避免重蹈７０年代覆轍
軟銀集團旗下Ａｒｍ暫不打算在英國上市
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《大國博弈》
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美批准逾６億美元對台軍售案，中國外交部稱堅決反對
花旗指客戶正將供應鏈從中國轉移，越南等地顯著受惠
據報美財政部官員上周訪華，外交部表示目前無消息提供
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《其他消息》
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據報港澳辦將升格為中央直屬機構
特首評分及民望淨值創五年新高
傳高鐵香港段下周六起分階段恢復長途班次
旅發局表示本港與內地全面通關後，旅客正重返香港
陳浩濂稱未來或因應利率變化，發行更多短債平衡風險
何珮珊稱通關後水貨活動轉趨活躍，海關已制訂方案應付
恒生９０周年慶祝酒會移師中環總行舉行，特首相隔１５年主禮
政府表示目標交椅洲建成第三個核心商業區，容納最多５５萬人居住
貝鈞奇稱港府有責任與互聯網供應商交涉將正確國歌置頂
李家超與賀一誠會面，商討合作促進兩地旅遊業發展
本港１月零售業總銷貨值按年升７％，勝預期
屯門醫院病房扶抱吊機路軌部件外殼掉落，無人受傷
深股通全日淨流出逾１億元，外資連續兩日淨流入；滬股通額度全日用逾２６億元，陸股通流入
近８億元
美聯測量表示旺角商業地價或反映政府「接受現實」
ＳｍａｒＴｏｎｅ夥ＹＡＳ微保險推出漫遊數據及旅遊保險優惠
海茵莊園加推３９伙，折實售４４４萬元起
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（ｚｚ）
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