《國金頭條》聯儲局官員暗示今夏或暫停加息，美股連跌兩日後反彈

《經濟通通訊社３日專訊》聯儲局官員暗示可能在今年夏天暫停加息，受利好消息刺激，美

股在連跌兩日後反彈。

道指上漲３４１﹒７３點，或１﹒１％，報３３００３﹒５７點。標普５００上漲

２９﹒９６點，或０﹒８％，報３９８１﹒３５點。納指上漲８３﹒５點，或０﹒７％，報

１１４６２﹒９８點。不過，特斯拉在股東日未如市場預期推出新一代車，股價暴跌５﹒８５％

，至１９０﹒９美元。

亞特蘭大聯儲銀行行長波斯提克（Ｒａｐｈａｅｌ Ｂｏｓｔｉｃ）預計聯儲局可能在夏天

暫停加息，他同時支持３月加息２５基點。最近其他聯儲會官員相繼發出鷹派信號，導致美股受

壓，波斯提克的評論提振了市場情緒。

美匯指數於紐約尾盤漲０﹒４７％，至１０４﹒９８。歐元區通脹數據高於預期，且歐洲央

行總裁拉加德就政策前景發表鷹派評論，但歐元兌美元仍跌０﹒７％至１﹒０５９３。日圓兌美

元貶０﹒４％，至１３６﹒７２。



＊紐約期油連續第三日上漲＊



美元和美債孳息率上揚，紐約期金結束３日漲走勢，下跌０﹒３％，報每盎司１８４０﹒５

美元。投資者對於中國經濟復甦的信心增強，紐約期油上漲４７美仙，報每桶７８﹒１６美元，

是連續第３天上漲，創下２月初以來最長連漲。布蘭特期油上漲４４美仙，至每桶８４﹒７５美

元。（ｊｆ）

