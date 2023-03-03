《國金頭條》聯儲局官員暗示今夏或暫停加息，美股連跌兩日後反彈

《經濟通通訊社３日專訊》聯儲局官員暗示可能在今年夏天暫停加息，受利好消息刺激，美
股在連跌兩日後反彈。
道指上漲３４１﹒７３點，或１﹒１％，報３３００３﹒５７點。標普５００上漲
２９﹒９６點，或０﹒８％，報３９８１﹒３５點。納指上漲８３﹒５點，或０﹒７％，報
１１４６２﹒９８點。不過，特斯拉在股東日未如市場預期推出新一代車，股價暴跌５﹒８５％
，至１９０﹒９美元。
亞特蘭大聯儲銀行行長波斯提克（Ｒａｐｈａｅｌ Ｂｏｓｔｉｃ）預計聯儲局可能在夏天
暫停加息，他同時支持３月加息２５基點。最近其他聯儲會官員相繼發出鷹派信號，導致美股受
壓，波斯提克的評論提振了市場情緒。
美匯指數於紐約尾盤漲０﹒４７％，至１０４﹒９８。歐元區通脹數據高於預期，且歐洲央
行總裁拉加德就政策前景發表鷹派評論，但歐元兌美元仍跌０﹒７％至１﹒０５９３。日圓兌美
元貶０﹒４％，至１３６﹒７２。
＊紐約期油連續第三日上漲＊
美元和美債孳息率上揚，紐約期金結束３日漲走勢，下跌０﹒３％，報每盎司１８４０﹒５
美元。投資者對於中國經濟復甦的信心增強，紐約期油上漲４７美仙，報每桶７８﹒１６美元，
是連續第３天上漲，創下２月初以來最長連漲。布蘭特期油上漲４４美仙，至每桶８４﹒７５美
元。（ｊｆ）
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