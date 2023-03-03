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03/03/2023 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》今天好友宜再下一城，且成交量回增

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％
，局勢則分別屬於偏淡和向好。本周三（１日）港股大幅飆升，成交量增大，證明好友大戶發動
了大規範的反擊，昨天（２日）大市回落整固，惟下跌動力不足，只能跌回略低的水平。即使收
市前美指期貨創全日新低，亦未見跌勢加劇。最重要者，為大市交投明顯萎縮，確認港股的回跌
動力不大，反映出淡友大戶於高位的反攻意欲不大，下跌動力主要來自短線好友的獲利回吐沽盤

　　其實，大市於急升後，若缺乏新利好消息支持，先略為回跌，進行整固，屬於利好後市的健
康現象。今天（３日）為本周最後一個交易日，若好友再下一城，將大市推至本周三高位前，甚
至更高的水平，將對本月１５日（最低限度）的後市整體走勢向上很有幫助。最重要者，為全日
成交量回增，反映出好友大戶的入市意欲回增。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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