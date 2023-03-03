《運籌帷幄－梁業豪》今天好友宜再下一城，且成交量回增

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％

，局勢則分別屬於偏淡和向好。本周三（１日）港股大幅飆升，成交量增大，證明好友大戶發動

了大規範的反擊，昨天（２日）大市回落整固，惟下跌動力不足，只能跌回略低的水平。即使收

市前美指期貨創全日新低，亦未見跌勢加劇。最重要者，為大市交投明顯萎縮，確認港股的回跌

動力不大，反映出淡友大戶於高位的反攻意欲不大，下跌動力主要來自短線好友的獲利回吐沽盤

。

其實，大市於急升後，若缺乏新利好消息支持，先略為回跌，進行整固，屬於利好後市的健

康現象。今天（３日）為本周最後一個交易日，若好友再下一城，將大市推至本周三高位前，甚

至更高的水平，將對本月１５日（最低限度）的後市整體走勢向上很有幫助。最重要者，為全日

成交量回增，反映出好友大戶的入市意欲回增。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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