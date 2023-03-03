《窩輪匯智－劉嘉輝》為何我買的認購證不夠「爆」

《窩輪匯智》上周提到以適量淡倉作對沖風險的重要性，本周港股先低後高，一度低見

１９７８３點失守２５０天線，其後急速反彈，周五（３日）重上２０５００點水平，升破１０

天線，逼近２０天線水平。一如上周所述，投資者若有為持倉買入適量的淡倉作對沖，本周初的

市場震盪理應提供一定的保險，以免投資者低位沽售股份錯失其後突如其來的升浪。

內地周五公布最新的非官方綜合採購經理指數為５４﹒２，服務業ＰＭＩ見去年９月以來最

高的５５，加上憧憬兩會於周未召開，都為市場打下一支強心針，藍籌股當中又以電訊類股份表

現強勢，中移動（００９４１）突破見接近三年高位。

本周筆者收到問題，問買入如中移動即使看對大升勢，為何手持的認購證好像不夠「爆」？

讓我們回顧兩周前筆者提過的一對中移動認購證：認購證Ａ的行使價為６２元左右，今年９月到

期，當時提供的槓桿有約１０倍；而認購證Ｂ的行使價為６１元左右，今年４月到期，當時提供

的槓桿有約２０倍。

從以上可見，認購證Ａ的價外程度較大，年期較長，而認購證Ｂ的年期短而價外程度亦不算

太遠。Ａ的一天時間值損耗較Ｂ為少，分別為０﹒７４％及２％。兩周時間過後，Ａ及Ｂ的升幅

分別為６０％及１６２％。



＊為何認購證Ｂ會較具爆炸性？＊



這就是正股升得快還是慢，幅度是多是少的原故。由於正股在這兩周內升得急亦升得快，雖

然認購證Ｂ的一天時間值損耗較大，其價外變為價內的升幅足以彌補時間值損耗有餘。另一方面

，由於Ｂ為一短身證，價格較長身證為低，因此實際槓桿較高。所以若以買入的金額比較，在回

報上的升幅更具「爆炸力」。話分兩頭，若不幸看錯市，中移這兩周中移的股價表現牛皮，甚或

是下跌的話，由於Ａ的時間值較多而每日時間秏損較低，其防守性會較Ｂ為高。《香港匯豐環球

資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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