《缸邊隨筆－石鏡泉》「童心同饗」慈善花膠宴，３月２１日富嘉閣

《缸邊隨筆》今天（３日）介紹個童心同饗慈善花膠宴，是為「香港學生輔助會」籌款的。



（１）香港學生輔助會成立於１９５７年，是一間基督教非牟利機構，今年成立６６周年。



（２）以「一切為了孩子」為信念，致力為有需要的兒童及青少年提供整全的服務。



（３）六十多年來，隨著社會不斷轉變，香港學生輔助會的服務亦與時並進，發展成為一所

多元化的綜合服務機構。



（４）兒童及青少年住宿照顧服務的機構之一，服務名額佔全港約百分之十。



（５）服務包括：兒童及青少年院舍、兒童之家、寄養服務：



．兒童及青少年院舍：３間，分別為馬可紀念之家、石壁宿舍（設群育學校－－東灣莫羅瑞

華學校）及荷蘭宿舍；



．兒童之家：設７間；



．寄養服務；



．２００６年開設「家庭能量」服務單位，及早辨識及支援有特殊需要的兒童及家庭，減低

家庭暴力事件發生的風險。



（６）群育學校：



．東灣莫羅瑞華學校：



２０１９年獲香港賽馬會慈善信託基金的捐助，支持學校推動「躍動成長計劃」。在校內增

設更切合群育學校師生需要的設施：黑盒劇場、舞蹈室、創意媒體室、天台足球場、靜觀室、

ＳＴＥＭ實驗室、溫室、無綫網絡系統、禮堂影音器材及校園廣播系統等，其中大部分的硬件設

施經已建設完備並投入服務。



是賽馬會「樂天心澄」靜觀校園文化行動的種籽學校，讓學校可以將「靜觀」融入課程之中

。該校也是地區的資源中心，在地區推動靜觀的校園文化、家長及公眾教育，提升參與者的情緒

管理及抗逆能力，促進健康的心靈發展。



（７）其他學校：



．基督教培恩小學；



．香港學生輔助會寶達幼兒園。



這個花膠宴的花膠是由筆者捐贈的扎膠公，鮑魚是３０頭的，得人農舍特從馬來西亞空運五

尾忘不了來港，老字號聯記號捐出部分食材，由富嘉閣行政總廚李文基先生（阿一鮑魚楊貫一首

徒）掌勺。每位出席嘉賓可獲２００８年北京奧運紀念茶餅乙個，這個紀念餅今時在坊間已難買

到，極具紀念價值，放在家中可作高貴飾品展出。此餅今時已有１５年茶齡，已可飲用，但如再

擺上１０年、２０年，茶味更好，價值更升。善心有好報，你值得的。



同場，筆者亦會安排名酒拍賣，但會是個限上價的拍賣，到價即成交，旨在籌款。



希望各位鼎力支持，為有需要孩子，解囊相助。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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