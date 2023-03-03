《新股上市》嘉利國際：實物分派嘉創地產介紹形式主板上市

《經濟通通訊社３日專訊》嘉利國際（０１０５０）公布實物分派嘉創房地產

（０２４２１）全部股份予合資格股東，並以介紹形式將嘉創房地產在主板上市及買賣，預期在

３月２３日掛牌。嘉利國際截止股份過戶日期為３月１７日。

嘉創房地產為一家精品住宅物業發展商，主要在東莞、惠州及佛山開發及銷售住宅物業，於

去年底土地儲備約２５﹒９６萬平方米，包括已竣工物業的可銷售整體樓面總面積約１２﹒８萬

平方米，及持作未來發展的整體樓面總面積約１３﹒１萬平方米。（ｍｈ）

