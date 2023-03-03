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03/03/2023 08:31

永利澳門（０１１２８）發６億美元可轉換債券，年息４﹒５％

　　《經濟通通訊社３日專訊》永利澳門（０１１２８）今日與聯席全球協調人德銀、
Ｍｏｅｌｉｓ及高盛亞洲協議，擬發行６億美元可轉換債券，發行價為本金額１００％，
２０２９年３月７日到期，年息４﹒５％，可轉換約４﹒６億股，佔擴大股本約８﹒１％，每股
轉換價１０﹒２４元，比該股上日收市價呈溢價１６﹒４％。
　　該公司估計所得款項淨額約５﹒８６億美元，擬用於一般企業用途。（ｍｈ）

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