永利澳門（０１１２８）發６億美元可轉換債券，年息４﹒５％

《經濟通通訊社３日專訊》永利澳門（０１１２８）今日與聯席全球協調人德銀、

Ｍｏｅｌｉｓ及高盛亞洲協議，擬發行６億美元可轉換債券，發行價為本金額１００％，

２０２９年３月７日到期，年息４﹒５％，可轉換約４﹒６億股，佔擴大股本約８﹒１％，每股

轉換價１０﹒２４元，比該股上日收市價呈溢價１６﹒４％。

該公司估計所得款項淨額約５﹒８６億美元，擬用於一般企業用途。（ｍｈ）

