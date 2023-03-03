恒指高收１４５點報２０５７５，百度收升４％，信義玻璃漲近４％

《經濟通通訊社３日專訊》聯儲局官員暗示可能在今年夏天暫停加息，刺激美股三大指數齊

飆，道指升３４１點，港股向上，恒生指數半日收報２０５７５，升１４５點或０﹒７１％，主

板成交５５０﹒８４億元。恒生中國企業指數報６９２７，升７０點或１﹒０３％。恒生科技指

數報４１９１，升６５點或１﹒５８％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３６７﹒８元，升５元或１﹒３８％，成交３７﹒８９億元；阿

里巴巴－ＳＷ收報８８﹒１５元，升０﹒５５元或０﹒６３％，成交２２﹒８７億元；美團收報

１４２﹒９元，升１﹒６元或１﹒１３％，成交１６﹒１５億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。

百度（０９８８８）現價升４﹒３％，報１４８元，該股成交約５７１萬股，涉資８﹒４４

億元，盤中高見１４９﹒２元，最低見１４６﹒６元；信義玻璃（００８６８）升３﹒７％，報

１６﹒２６元；京東集團（０９６１８）升３﹒２９％，報１８５元；海底撈（０６８６２）升

３﹒１２％，報２３﹒１５元。

另外，新奧能源（０２６８８）現價升３％，報１１６﹒６元，該股成交約５９萬股，涉資

６８１１萬元，盤中高見１１７﹒３元，最低見１１４﹒３元；中聯通（００７６２）升

２﹒９６％，報６﹒２６元；李寧（０２３３１）跌２﹒１１％，報６９﹒５５元。（ｋｙ）

