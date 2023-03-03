《盤後部署》兩會前夕恒指高收，比亞迪２３５元為下個重大阻力？

《經濟通通訊社３日專訊》恒指今日回升，高開２７３點，報２０７０３。科技股開市造好

，百度（０９８８８）高開４﹒５１％，京東（０９６１８）高開３﹒６３％，美團

（０３６９０）高開２﹒８３％。另外，藥明生物（０２２６９）及信義光能（００９６８）均

高開逾２％。

除了科技股之外，汽車及內房股同樣上升，恒指維持升勢，但升幅無擴大，走勢只是平穩。

午後曾再次挑戰２０７００水平，最後都未能在此位以上收市，仍未能突破２０天線。

恒指收報２０５６７，升１３８點或升０﹒６８％，主板成交１０５７﹒８３億元，本周累

計升５５７點或２﹒７９％。國企指數報６９３９，升８２點或升１﹒２０％。恒生科技指數報

４２１１，升８５點或升２﹒０６％。

內地股市方面，上證綜合指數收報３３２８，升１７點或升０﹒５４％，成交

３８８８﹒６０億元人民幣。深證成份指數收報１１８５１，升２點或升０﹒０２％，成交

１９３８﹒０７億元人民幣。



＊比亞迪微升近１％＊



全國兩會舉行在即，在最新的人大代表名單中，包括多間半導體、電動車、ＡＩ等科技領域

的人物，或會推出有關範疇的扶持政策，尤其是電動車行業。早前工信部副部長辛國斌表示，將

盡快研究明確新能源汽車購車稅減免等接續政策，相信在兩會後會有詳情公布，汽車股有望炒上

。

其中，新能源車龍頭比亞迪（０１２１１）今日微升０﹒９％，報２２５﹒２元，成交約

４０１萬股，涉資９﹒０１億元，盤中高見２２６﹒６元，最低見２２２﹒２元。

公司早前公布今年２月新能源汽車銷售量１９﹒３７萬輛，按年升１﹒１９倍，今年首個兩

月，新能源汽車銷售量３４﹒５萬，按年更升９０﹒１３％，表現仍較其他車企強勁。雖然遭「

股神」巴菲特的減持風險仍在，但市場目前等候兩會公布的刺激經濟政策，比亞迪始終是龍頭企

業，對其受惠的程度應更大。



＊未失守百天線仍可持有＊



事實上，比亞迪自今年２月高位２６８元持續回調，惟在１００天線附近見支持，近三日股

價在５０天線附近爭持，ＭＡＣＤ熊差亦開始收窄，走勢有好轉，相信現時股價靜待上升的催化

劑。若果兩會有公布新的汽車行業受惠玫策，估計能進一步推高比亞迪股價。

部署方面，目前推斷１００天線（現約２０７﹒５元）為短線較重要的支持位，失守此位才

離場。首個目標可留意２５０天線（目前為２３５元水平），因為股價曾於２月中旬失守該平均

線，參考過去走勢，股價一旦失守過２５０天線，之後均需有很多成交及資金流入推動，才能成

功重新突破。因此短線而言，持貨者可視２５０天線為較重要的指標，並考慮會否在此位置先獲

利。（ｅｒ）

