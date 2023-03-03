  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/03/2023 16:27

《盤後部署》兩會前夕恒指高收，比亞迪２３５元為下個重大阻力？

　　《經濟通通訊社３日專訊》恒指今日回升，高開２７３點，報２０７０３。科技股開市造好
，百度（０９８８８）高開４﹒５１％，京東（０９６１８）高開３﹒６３％，美團
（０３６９０）高開２﹒８３％。另外，藥明生物（０２２６９）及信義光能（００９６８）均
高開逾２％。
　　除了科技股之外，汽車及內房股同樣上升，恒指維持升勢，但升幅無擴大，走勢只是平穩。
午後曾再次挑戰２０７００水平，最後都未能在此位以上收市，仍未能突破２０天線。
　　恒指收報２０５６７，升１３８點或升０﹒６８％，主板成交１０５７﹒８３億元，本周累
計升５５７點或２﹒７９％。國企指數報６９３９，升８２點或升１﹒２０％。恒生科技指數報
４２１１，升８５點或升２﹒０６％。
　　內地股市方面，上證綜合指數收報３３２８，升１７點或升０﹒５４％，成交
３８８８﹒６０億元人民幣。深證成份指數收報１１８５１，升２點或升０﹒０２％，成交
１９３８﹒０７億元人民幣。
　
＊比亞迪微升近１％＊
　
　　全國兩會舉行在即，在最新的人大代表名單中，包括多間半導體、電動車、ＡＩ等科技領域
的人物，或會推出有關範疇的扶持政策，尤其是電動車行業。早前工信部副部長辛國斌表示，將
盡快研究明確新能源汽車購車稅減免等接續政策，相信在兩會後會有詳情公布，汽車股有望炒上

　　其中，新能源車龍頭比亞迪（０１２１１）今日微升０﹒９％，報２２５﹒２元，成交約
４０１萬股，涉資９﹒０１億元，盤中高見２２６﹒６元，最低見２２２﹒２元。
　　公司早前公布今年２月新能源汽車銷售量１９﹒３７萬輛，按年升１﹒１９倍，今年首個兩
月，新能源汽車銷售量３４﹒５萬，按年更升９０﹒１３％，表現仍較其他車企強勁。雖然遭「
股神」巴菲特的減持風險仍在，但市場目前等候兩會公布的刺激經濟政策，比亞迪始終是龍頭企
業，對其受惠的程度應更大。
　
＊未失守百天線仍可持有＊
　
　　事實上，比亞迪自今年２月高位２６８元持續回調，惟在１００天線附近見支持，近三日股
價在５０天線附近爭持，ＭＡＣＤ熊差亦開始收窄，走勢有好轉，相信現時股價靜待上升的催化
劑。若果兩會有公布新的汽車行業受惠玫策，估計能進一步推高比亞迪股價。
　　部署方面，目前推斷１００天線（現約２０７﹒５元）為短線較重要的支持位，失守此位才
離場。首個目標可留意２５０天線（目前為２３５元水平），因為股價曾於２月中旬失守該平均
線，參考過去走勢，股價一旦失守過２５０天線，之後均需有很多成交及資金流入推動，才能成
功重新突破。因此短線而言，持貨者可視２５０天線為較重要的指標，並考慮會否在此位置先獲
利。（ｅｒ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事03/03/2023
《神州經脈》政協會期7天半　人幣今年保持穩定　滬綜指周升2%
人氣文章財經熱話03/03/2023
《嚟緊炒D乜》國泰受惠通關復常　中線目標價13銀
人氣文章香港要聞03/03/2023
高鐵香港段下周六起分階段恢復長途服務
人氣文章財經熱話03/03/2023
電動車市場降溫鋰價跌跌不休　大行仍叫Buy　贛鋒天齊可趁低吸博反彈？
人氣文章香港要聞03/03/2023
筲箕灣68歲男子感染類鼻疽，今年共錄3宗個案
人氣文章國際動態03/03/2023
Zoom業績欠佳大裁員，總裁僅上任9個月無得留低
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金