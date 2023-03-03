  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/03/2023 11:37

【國際要聞】涉就父親遺囑提假口供，李光耀次子李顯揚夫婦遭調查

　　《經濟通通訊社３日專訊》新加坡國務資政兼國家安全統籌部長張志賢周四（２日）透露，
已故前總理李光耀的次子李顯揚及妻子林學芬，涉嫌就父親遺囑提供假口供，正遭到警方調查。
　　據外電報道，張志賢在致國會議員查詢的書面回應中稱，李顯揚夫婦一度答允接受警方問話
，但隨後反悔，並雙雙離開新加坡。
　　李光耀在２０１５年去世後，他的故居應否拆除引發李顯揚與哥哥、新加坡總理李顯龍的爭
拗。李顯揚妻子林學芬於２０２０年因涉嫌處理李光耀遺囑行為失當，被吊銷律師執業資格１５
個月。（ｊｆ）

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態03/03/2023
28中企入美國實體清單，包括在港待上市AI獨角獸
人氣文章財經熱話03/03/2023
【績後部署】B站上年仍未虧轉盈　廣告收入成關鍵？
人氣文章大行報告03/03/2023
【大行炒D乜】百威、B站績後大行點睇　一click就知道
人氣文章中國故事03/03/2023
【上海特寫】義烏直擊：外貿企業憧憬復甦 惟難以回到最好時候
人氣文章國際動態03/03/2023
俄境內遭恐襲2死1傷，普京震怒，烏克蘭否認涉事
人氣文章開市Good Morning03/03/2023
溫鋼城：關注兩會新政撐大市　料恒指3月有望重上兩萬一
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金