【國際要聞】涉就父親遺囑提假口供，李光耀次子李顯揚夫婦遭調查

《經濟通通訊社３日專訊》新加坡國務資政兼國家安全統籌部長張志賢周四（２日）透露，

已故前總理李光耀的次子李顯揚及妻子林學芬，涉嫌就父親遺囑提供假口供，正遭到警方調查。

據外電報道，張志賢在致國會議員查詢的書面回應中稱，李顯揚夫婦一度答允接受警方問話

，但隨後反悔，並雙雙離開新加坡。

李光耀在２０１５年去世後，他的故居應否拆除引發李顯揚與哥哥、新加坡總理李顯龍的爭

拗。李顯揚妻子林學芬於２０２０年因涉嫌處理李光耀遺囑行為失當，被吊銷律師執業資格１５

個月。（ｊｆ）

