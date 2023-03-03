《經濟通通訊社３日專訊》新加坡國務資政兼國家安全統籌部長張志賢周四（２日）透露，
已故前總理李光耀的次子李顯揚及妻子林學芬，涉嫌就父親遺囑提供假口供，正遭到警方調查。
據外電報道，張志賢在致國會議員查詢的書面回應中稱，李顯揚夫婦一度答允接受警方問話
，但隨後反悔，並雙雙離開新加坡。
李光耀在２０１５年去世後，他的故居應否拆除引發李顯揚與哥哥、新加坡總理李顯龍的爭
拗。李顯揚妻子林學芬於２０２０年因涉嫌處理李光耀遺囑行為失當，被吊銷律師執業資格１５
個月。（ｊｆ）
03/03/2023 11:37
【國際要聞】涉就父親遺囑提假口供，李光耀次子李顯揚夫婦遭調查
《經濟通通訊社３日專訊》新加坡國務資政兼國家安全統籌部長張志賢周四（２日）透露，
已故前總理李光耀的次子李顯揚及妻子林學芬，涉嫌就父親遺囑提供假口供，正遭到警方調查。
據外電報道，張志賢在致國會議員查詢的書面回應中稱，李顯揚夫婦一度答允接受警方問話
，但隨後反悔，並雙雙離開新加坡。
李光耀在２０１５年去世後，他的故居應否拆除引發李顯揚與哥哥、新加坡總理李顯龍的爭
拗。李顯揚妻子林學芬於２０２０年因涉嫌處理李光耀遺囑行為失當，被吊銷律師執業資格１５
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