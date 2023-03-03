【外圍經濟】Ｚｏｏｍ業績欠佳大裁員，總裁僅上任９個月無得留低

《經濟通通訊社３日專訊》美國視像會議軟件Ｚｏｏｍ周四（２日）提交給美國證券交易委

員會（ＳＥＣ）的文件顯示，該公司已解僱了任職不到９個月的公司總裁托姆（Ｇｒｅｇ

Ｔｏｍｂ）。

托姆去年６月才加入Ｚｏｏｍ，其使命包括強化上市戰略、營收和全球訊息。據外媒報道，

Ｚｏｏｍ未有說明解僱原因，但該公司業績萎縮較市場預期更嚴重，且在上月展開裁員，１５％

員工受影響。（ｊｆ）

