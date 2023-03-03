《經濟通通訊社３日專訊》美國視像會議軟件Ｚｏｏｍ周四（２日）提交給美國證券交易委
員會（ＳＥＣ）的文件顯示，該公司已解僱了任職不到９個月的公司總裁托姆（Ｇｒｅｇ
Ｔｏｍｂ）。
托姆去年６月才加入Ｚｏｏｍ，其使命包括強化上市戰略、營收和全球訊息。據外媒報道，
Ｚｏｏｍ未有說明解僱原因，但該公司業績萎縮較市場預期更嚴重，且在上月展開裁員，１５％
員工受影響。（ｊｆ）
03/03/2023 13:44
【外圍經濟】Ｚｏｏｍ業績欠佳大裁員，總裁僅上任９個月無得留低
《經濟通通訊社３日專訊》美國視像會議軟件Ｚｏｏｍ周四（２日）提交給美國證券交易委
員會（ＳＥＣ）的文件顯示，該公司已解僱了任職不到９個月的公司總裁托姆（Ｇｒｅｇ
Ｔｏｍｂ）。
托姆去年６月才加入Ｚｏｏｍ，其使命包括強化上市戰略、營收和全球訊息。據外媒報道，
Ｚｏｏｍ未有說明解僱原因，但該公司業績萎縮較市場預期更嚴重，且在上月展開裁員，１５％
員工受影響。（ｊｆ）
|財經熱話03/03/2023
TVB與淘寶搞直播 股價勁升逾兩成
|FOCUS03/03/2023
【FOCUS】競逐芯片戰爭 中美齊「晒馬」
|財經熱話03/03/2023
嗶哩嗶哩上季虧損收窄收入破紀錄刺激股價急漲 大行看法有保留宜趁高沽？
|財經熱話03/03/2023
《午市前瞻》觀望兩會提升人民收入措施 嗶哩嗶哩仍蝕錢不宜入手
|國際動態03/03/2023
28中企入美國實體清單，包括在港待上市AI獨角獸
|財經熱話03/03/2023
【績後部署】B站上年仍未虧轉盈 廣告收入成關鍵？
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰