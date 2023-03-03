《台股攻略－黃振宇》加息將較預期降溫，台股站上１５６００關口

《台股攻略》美聯儲官員釋出溫和加息取態，令市場憧憬加息將較預期降溫，台股今日（３

日）高開，航運及光電股上揚，加權指數最多升１１５點，惟台積電倒跌，指數升幅收窄，最終

收１５６０８點，升９點，成交金額為２３７５億元（新台幣．下同），三大法人合計淨買入

７﹒５８億元。

航運股早段好淡爭持，但隨著貨櫃三雄股價回穩，萬海收８１﹒１元，升０﹒５；長榮收

１６３元，升１﹒６％；陽明收６７﹒１元，升２﹒３％。散裝航運股升幅進一步擴大，四維航

及新興升超過３％，台航、慧洋－ＫＹ、宅配通、正德及台驊投控均升１％至２％。航空雙雄的

長榮航微升０﹒２％，華航無起跌。上市航運類股指數升１﹒１％。群創預計第二季各呎吋面板

價格有望全面回升，並透露已有客戶提前洽談下半年黑色星期五（Ｂｌａｃｋ Ｆｒｉｄａｙ）

購物節訂單，其股價收１５﹒０５元，升４﹒９％，消息亦令光電股整體表現強勢，先進光漲停

，大立光升０﹒９％，玉晶光升０﹒８％，聯一光、揚明光、亞光、佳凌及中揚光等均升２％至

５％。ＬＥＤ大廠的富采升４﹒７％，光鼎、宏齊、鼎元及億光均升１％至２％。電子權值股的

台積電高開低收，收５１６元，跌０﹒６％；聯發科收７７５元，無起跌；聯電、國巨及研華等

電子指標股獲買盤吸納，均升１﹒２％至２﹒７％。美國擴大對中國制裁，再度將２８間中國企

業列入實體清單，台灣安全監控概念股獲資金進駐，晶睿、奇偶及勝品同步漲停，昇銳一度大升

７％。此外，ＡＩ聊天機器人ＣｈａｔＧＰＴ近來在全球掀起熱潮，ＡＩ軟體開發相關的資訊服

務股緯軟，宏碁資訊同步漲停，偉康科技升８﹒９％，智聯服務升４﹒４％。

雖然有部分美聯儲官員表示加息有望降溫，但亦有相關官員表示逐步加息，市場仍然考量加

息方向未明朗，資金未有大舉入市，預期台股維持好淡爭持格局，投資者仍需保持審慎，現階段

宜選股不選市，留意三大法人動向。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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