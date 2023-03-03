《窩輪豪情－梁業豪》若調整幅度不大，短期仍可再升

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、能源

業與工業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為中國移動

（００９４１）、友邦保險（０１２９９）與工商銀行（０１３９８），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜

首選中華煤氣（００００３）、恒安國際（０１０４４）與永利澳門（０１１２８）。

美指期貨於昨天（２日）港股收市後，從３９２５﹒５０反覆回升，於紐約市末段曾高見

３９９５﹒２５，然後才回落調整。港股順勢高開後，恒指期貨於２０８０１遇到很大的即市阻

力，但總算成功創出自上月２８日低位１９７１８起升浪的新高。自１月３０日高位２２７４８

起跌浪的０﹒３８２倍量度升幅水平為２０８７５，只要未來一、兩個交易日內不出現明顯的調

整幅度，本月價位可見２１２３３╱２１５９１，即０﹒５倍╱０﹒６１８倍量度升幅水平。另

一方面，即市支持已上移至２０３３６，而２０４５６附近料會有初步支持。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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