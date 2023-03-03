  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/03/2023 10:40

《窩輪豪情－梁業豪》若調整幅度不大，短期仍可再升

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、能源
業與工業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為中國移動
（００９４１）、友邦保險（０１２９９）與工商銀行（０１３９８），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜
首選中華煤氣（００００３）、恒安國際（０１０４４）與永利澳門（０１１２８）。
　　美指期貨於昨天（２日）港股收市後，從３９２５﹒５０反覆回升，於紐約市末段曾高見
３９９５﹒２５，然後才回落調整。港股順勢高開後，恒指期貨於２０８０１遇到很大的即市阻
力，但總算成功創出自上月２８日低位１９７１８起升浪的新高。自１月３０日高位２２７４８
起跌浪的０﹒３８２倍量度升幅水平為２０８７５，只要未來一、兩個交易日內不出現明顯的調
整幅度，本月價位可見２１２３３╱２１５９１，即０﹒５倍╱０﹒６１８倍量度升幅水平。另
一方面，即市支持已上移至２０３３６，而２０４５６附近料會有初步支持。　
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章大行報告03/03/2023
【大行炒D乜】百威、B站績後大行點睇　一click就知道
人氣文章中國故事03/03/2023
【上海特寫】義烏直擊：外貿企業憧憬復甦 惟難以回到最好時候
人氣文章國際動態03/03/2023
俄境內遭恐襲2死1傷，普京震怒，烏克蘭否認涉事
人氣文章開市Good Morning03/03/2023
溫鋼城：關注兩會新政撐大市　料恒指3月有望重上兩萬一
人氣文章香港要聞03/03/2023
尖沙嘴「海員之家」地盤大火　波及附近大廈 至少兩人受傷
人氣文章財經熱話03/03/2023
【虛幣世界】以太幣升級後可提款，料不會造成價格壓力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金