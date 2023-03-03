【虛幣世界】以太幣升級後可提款，料不會造成價格壓力

《經濟通通訊社３日專訊》以太坊的「上海升級」將允許從下個月開始，提取之前鎖定的約

２９０億美元的以太幣（ＥＴＨ），分析師預計，造成重大拋售壓力並使以太幣價格暴跌的情況

不大機會出現，因資金流出量將沒有市場預測的那麼多。

加密市場熱切期待上海技術升級，這是自去年合併以來，於今年４月進行的下一個重大發展

，自２０２０年１２月開始在以太坊的權益證明信標鏈上進行質押以來，這將允許投資者首次從

質押中解鎖和提取ＥＴＨ代幣。

《經濟通》數據顯示，比特幣現報２３４０６﹒１２元（美元．下同），跌０﹒２５％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１６４３﹒１１元，跌０﹒２９％；艾達幣報

０﹒３４８１元，跌０﹒６９％；瑞波幣報０﹒３７６６元，跌０﹒１６％。（ｕｌ）



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