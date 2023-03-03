《談國論企－黎偉成》服務建築業皆明顯擴張乃佳象

《談國論企》中國的非製造業商務活動指數於２０２３年２月份，延續１月份的明顯擴張，
確認結束由２０２１年９－１２月份收縮劣境，重要的是服務業及建築業皆保持快速的擴張，政
府優化防疫控疫措施，使道路運輸、航空運輸、郵政、住宿、租賃等物流人流同告活躍，連同製
造業採賺經理指數ＰＭＩ好轉，使國民經濟有更強的能量回復穩中有進的佳態。
＊控疫優化措施促社會活動和服務業加快擴張＊
據中國國家統計局發布的最新資料，非製造業的商務活動指數在２０２３年２月份達
５６﹒３，比上月環比提高１﹒９個百分點，即使較１月份所飆升的１２﹒８個百分點為低，唯
是此數已明顯超越臨界點５０，顯示行業有明顯的擴張。要指出，非製造業商務活動指數於
２０２２年１２月份僅達４１﹒６和環比大幅回落５﹒１個百分點，跌至４０的邊沿，為
２０２２年表現最差勁的月份，肯定受到現改稱「新冠感染」的原稱「新冠肺疫」疫情衝擊，而
疫情在受控後於２０２３年伊始優化措施，非製造業與製造業皆即時受惠，有良性啟示。
先談（甲）服務業的經營情況，基本呈現全面好轉：（一）商務活動指數於２０２３年２月
份達５５﹒６，環比增長１﹒６個百分點，無疑比１月份所升的１４﹒６個百分點為低，但所達
之數，屬於相對較快擴張水平。
服務業商業活動指數之有明顯改善，可從（二）國家統計局對服務業最新發展的闡述，便見
一斑：（１）「道路運輸、航空運輸、郵政、住宿、住賃、商務服務等行業的商務活動指數，皆
在６０以上高位景氣區」此與１月份同樣處「６０」的「高位景氣區」，較２０２２年１２月份
所指的「５２較景氣區」、１１月份的「５５」，擴張力度要大得多，但電信廣播電視及衛星傳
輸服務等屬過去快速增長的科技行業，暫時未見較快的擴張，有點美中不足，料稍遲會迎頭而上
。
而（２）低於臨界點的，只有批發、保險等業，可解讀者為：批發業的業務未能擴張，顯然
與行業的商品庫量不少，需要消化一段時間，才增加購量與存量；而保險業是月的收縮，顯然與
疫情受控和優化相關措施，使居民減少對購買保險的需求。
再看服務業的其他重要指標（三）新訂單亦明顯提升：分類指數於２０２３年２月份所達的
５４﹒７，環比上升３﹒１個百分點，比１月份所升１４﹒２個百分點要低，但此數肯定是環比
的相對大幅上升，在在顯示服務業近期的營運情況良好。
（四）產銷價格，亦穩：（１）投入產品價格分類指數於是月份，即使環比減少０﹒５個百
分點而為５０﹒９４，而（２）銷售價格分類指數即使環比上升２﹒９個百分點，攀至５０﹒４
的略高於臨界點，皆低於服務業商務活動指數，有利競爭力。
（五）服務業的２０２３年２月份的商務活動預期指數，回升０﹒５個百分點，至６４﹒９
。行業經營者俏看業務前景。
＊建築業新訂單亦大升惟投入及銷售價格穩＊
再看（乙）建築業：商務活動指數於２０２３年２月份回升３﹒８個百分點至６０﹒２的高
位景氣區，不僅比１月份的５６﹒４較景氣區的評比要提升，且環比升幅比上月份的整整２個百
分點要高，此乃在（Ａ）價格上升的環境底下保持的穩快增長，可見建築業發展穩好：投入產品
價格分類指數持平於上月份的５５﹒３，但銷售價格分類指數升０﹒８個百分點，處５３﹒６而
低於投入產品價格之數。
惹人注目的，更是（Ｂ）新訂單分類指數於２０２３年２月份達６２﹒１，環比上升４﹒７
個百分點，１月份環比飆升８﹒６個百分點達５７﹒４的較快擴張水平，而２０２２年１２月份
達４８﹒８而反彈１﹒９個百分點。
（Ｃ）從業人員分類指數是月份環比增５﹒５個百分點達５８﹒６，足見此業的就業情況同
樣受惠於商務活動的好轉。
《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇