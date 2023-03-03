  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/03/2023 09:30

《談國論企－黎偉成》服務建築業皆明顯擴張乃佳象

　　《談國論企》中國的非製造業商務活動指數於２０２３年２月份，延續１月份的明顯擴張，
確認結束由２０２１年９－１２月份收縮劣境，重要的是服務業及建築業皆保持快速的擴張，政
府優化防疫控疫措施，使道路運輸、航空運輸、郵政、住宿、租賃等物流人流同告活躍，連同製
造業採賺經理指數ＰＭＩ好轉，使國民經濟有更強的能量回復穩中有進的佳態。
　
＊控疫優化措施促社會活動和服務業加快擴張＊
　
　　據中國國家統計局發布的最新資料，非製造業的商務活動指數在２０２３年２月份達
５６﹒３，比上月環比提高１﹒９個百分點，即使較１月份所飆升的１２﹒８個百分點為低，唯
是此數已明顯超越臨界點５０，顯示行業有明顯的擴張。要指出，非製造業商務活動指數於
２０２２年１２月份僅達４１﹒６和環比大幅回落５﹒１個百分點，跌至４０的邊沿，為
２０２２年表現最差勁的月份，肯定受到現改稱「新冠感染」的原稱「新冠肺疫」疫情衝擊，而
疫情在受控後於２０２３年伊始優化措施，非製造業與製造業皆即時受惠，有良性啟示。
　　先談（甲）服務業的經營情況，基本呈現全面好轉：（一）商務活動指數於２０２３年２月
份達５５﹒６，環比增長１﹒６個百分點，無疑比１月份所升的１４﹒６個百分點為低，但所達
之數，屬於相對較快擴張水平。
　　服務業商業活動指數之有明顯改善，可從（二）國家統計局對服務業最新發展的闡述，便見
一斑：（１）「道路運輸、航空運輸、郵政、住宿、住賃、商務服務等行業的商務活動指數，皆
在６０以上高位景氣區」此與１月份同樣處「６０」的「高位景氣區」，較２０２２年１２月份
所指的「５２較景氣區」、１１月份的「５５」，擴張力度要大得多，但電信廣播電視及衛星傳
輸服務等屬過去快速增長的科技行業，暫時未見較快的擴張，有點美中不足，料稍遲會迎頭而上

　　而（２）低於臨界點的，只有批發、保險等業，可解讀者為：批發業的業務未能擴張，顯然
與行業的商品庫量不少，需要消化一段時間，才增加購量與存量；而保險業是月的收縮，顯然與
疫情受控和優化相關措施，使居民減少對購買保險的需求。
　　再看服務業的其他重要指標（三）新訂單亦明顯提升：分類指數於２０２３年２月份所達的
５４﹒７，環比上升３﹒１個百分點，比１月份所升１４﹒２個百分點要低，但此數肯定是環比
的相對大幅上升，在在顯示服務業近期的營運情況良好。
　　（四）產銷價格，亦穩：（１）投入產品價格分類指數於是月份，即使環比減少０﹒５個百
分點而為５０﹒９４，而（２）銷售價格分類指數即使環比上升２﹒９個百分點，攀至５０﹒４
的略高於臨界點，皆低於服務業商務活動指數，有利競爭力。
　　（五）服務業的２０２３年２月份的商務活動預期指數，回升０﹒５個百分點，至６４﹒９
。行業經營者俏看業務前景。
　
＊建築業新訂單亦大升惟投入及銷售價格穩＊
　
　　再看（乙）建築業：商務活動指數於２０２３年２月份回升３﹒８個百分點至６０﹒２的高
位景氣區，不僅比１月份的５６﹒４較景氣區的評比要提升，且環比升幅比上月份的整整２個百
分點要高，此乃在（Ａ）價格上升的環境底下保持的穩快增長，可見建築業發展穩好：投入產品
價格分類指數持平於上月份的５５﹒３，但銷售價格分類指數升０﹒８個百分點，處５３﹒６而
低於投入產品價格之數。
　　惹人注目的，更是（Ｂ）新訂單分類指數於２０２３年２月份達６２﹒１，環比上升４﹒７
個百分點，１月份環比飆升８﹒６個百分點達５７﹒４的較快擴張水平，而２０２２年１２月份
達４８﹒８而反彈１﹒９個百分點。
　　（Ｃ）從業人員分類指數是月份環比增５﹒５個百分點達５８﹒６，足見此業的就業情況同
樣受惠於商務活動的好轉。
《資深財經評論員　黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章大行報告03/03/2023
【大行炒D乜】百威、B站績後大行點睇　一click就知道
人氣文章中國故事03/03/2023
【上海特寫】義烏直擊：外貿企業憧憬復甦 惟難以回到最好時候
人氣文章國際動態03/03/2023
俄境內遭恐襲2死1傷，普京震怒，烏克蘭否認涉事
人氣文章開市Good Morning03/03/2023
溫鋼城：關注兩會新政撐大市　料恒指3月有望重上兩萬一
人氣文章香港要聞03/03/2023
尖沙嘴「海員之家」地盤大火　波及附近大廈 至少兩人受傷
人氣文章財經熱話03/03/2023
【虛幣世界】以太幣升級後可提款，料不會造成價格壓力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金