  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/03/2023 09:24

《中概異動》嗶哩嗶哩（９６２６）高開一成，第四季虧損收窄

　　《經濟通通訊社３日專訊》嗶哩嗶哩（０９６２６）上日收市後公布業績，今日高開
１０﹒０６％，報１６８﹒５元，成交約１３萬股，涉資２２１５萬元。
　　嗶哩嗶哩公布，截至２０２２年１２月３１日止全年虧損擴大至７４﹒９７億人民幣，而
２０２１年同期虧損６７﹒８９億人民幣；每股基本虧損１８﹒９９元；經調整淨虧損擴大至
６６﹒９２億人民幣，而２０２１年同期經調整淨虧損５４﹒７８億人民幣。期內淨營業額總額
２１８﹒９９億人民幣，升１２﹒９８％。
　　單計第四季度虧損收窄至１４﹒９５億人民幣，而２０２１年同期為２０﹒８８億人民幣；
每股基本虧損３﹒７７元；經調整淨虧損收窄至１３﹒１２億人民幣，而上年同期為１６﹒５２
億人民幣。期內淨營業額總額６１﹒４２億人民幣，按年升６﹒３％。
　　現時，恒生指數報２０７０３，升２７３點或升１﹒３４％，主板成交１８﹒３６億元。國
企指數報６９６７，升１１０點或升１﹒６１％。恒生科技指數報４２３２，升１０６點或升
２﹒５８％。
　　即月期指新報２０７５１，升２９５點，高水４８點。即月國指期貨報６９９６，升１１５
點，高水２８點。即月科指期貨新報４２４５，升１０９點，高水１２點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１６８﹒５元　升１０﹒０６％
　　騰訊（００７００）　　　３７２﹒２元　　升２﹒５９％
　　美團（０３６９０）　　　１４５﹒３元　　升２﹒８３％
　　阿里（０９９８８）　　　　８９﹒５元　　升２﹒１７％
　　京東集團（０９６１８）　１８５﹒６元　　升３﹒６３％
　　小米（０１８１０）　　　１２﹒８４元　　升２﹒５６％
　　快手（０１０２４）　　　５７﹒４５元　　升３﹒３３％
　　百度（０９８８８）　　　１４８﹒３元　　升４﹒５１％
　　網易（０９９９９）　　　１３４﹒５元　　升２﹒６７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章大行報告03/03/2023
【大行炒D乜】百威、B站績後大行點睇　一click就知道
人氣文章中國故事03/03/2023
【上海特寫】義烏直擊：外貿企業憧憬復甦 惟難以回到最好時候
人氣文章國際動態03/03/2023
俄境內遭恐襲2死1傷，普京震怒，烏克蘭否認涉事
人氣文章開市Good Morning03/03/2023
溫鋼城：關注兩會新政撐大市　料恒指3月有望重上兩萬一
人氣文章香港要聞03/03/2023
尖沙嘴「海員之家」地盤大火　波及附近大廈 至少兩人受傷
人氣文章財經熱話03/03/2023
【虛幣世界】以太幣升級後可提款，料不會造成價格壓力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金