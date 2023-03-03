《中概異動》嗶哩嗶哩（９６２６）高開一成，第四季虧損收窄

《經濟通通訊社３日專訊》嗶哩嗶哩（０９６２６）上日收市後公布業績，今日高開
１０﹒０６％，報１６８﹒５元，成交約１３萬股，涉資２２１５萬元。
嗶哩嗶哩公布，截至２０２２年１２月３１日止全年虧損擴大至７４﹒９７億人民幣，而
２０２１年同期虧損６７﹒８９億人民幣；每股基本虧損１８﹒９９元；經調整淨虧損擴大至
６６﹒９２億人民幣，而２０２１年同期經調整淨虧損５４﹒７８億人民幣。期內淨營業額總額
２１８﹒９９億人民幣，升１２﹒９８％。
單計第四季度虧損收窄至１４﹒９５億人民幣，而２０２１年同期為２０﹒８８億人民幣；
每股基本虧損３﹒７７元；經調整淨虧損收窄至１３﹒１２億人民幣，而上年同期為１６﹒５２
億人民幣。期內淨營業額總額６１﹒４２億人民幣，按年升６﹒３％。
現時，恒生指數報２０７０３，升２７３點或升１﹒３４％，主板成交１８﹒３６億元。國
企指數報６９６７，升１１０點或升１﹒６１％。恒生科技指數報４２３２，升１０６點或升
２﹒５８％。
即月期指新報２０７５１，升２９５點，高水４８點。即月國指期貨報６９９６，升１１５
點，高水２８點。即月科指期貨新報４２４５，升１０９點，高水１２點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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嗶哩嗶哩（０９６２６） １６８﹒５元 升１０﹒０６％
騰訊（００７００） ３７２﹒２元 升２﹒５９％
美團（０３６９０） １４５﹒３元 升２﹒８３％
阿里（０９９８８） ８９﹒５元 升２﹒１７％
京東集團（０９６１８） １８５﹒６元 升３﹒６３％
小米（０１８１０） １２﹒８４元 升２﹒５６％
快手（０１０２４） ５７﹒４５元 升３﹒３３％
百度（０９８８８） １４８﹒３元 升４﹒５１％
網易（０９９９９） １３４﹒５元 升２﹒６７％
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（ｅｒ）