《異動股》電視廣播急飆２２％，日前公布附屬與淘寶發展電商直播

《經濟通通訊社３日專訊》電視廣播（００５１１）現價升２２﹒２８％，報４﹒７２元，

盤中高見４﹒８８元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２７﹒２２％。該股成交約３５７

萬股，涉資１６０６萬元。

電視廣播宣布，透過附屬公司上海翡翠東方傳播（ＴＶＢＣ）與淘寶達成合作意向，雙方將

於年內共同發展超過４８場電子商貿直播，此合作預計為該公司帶來港元千萬級別的收益。

上海翡翠東方傳播總裁彭明曄表示，很高興和淘寶達成這次的合作意向。在瞬息萬變的數字

商貿年代，直播帶貨已逐步成為消費常態。淘寶作為中國最大的數字零售平台，相信這次的合作

將進一步完善ＴＶＢ內地電商業務的布局，令ＴＶＢ在內地龐大的電商直播行業上分一杯羹。

現時，恒生指數報２０６００，升１７１點或升０﹒８４％，主板成交５９７﹒２７億元。

國企指數報６９４２，升８５點或升１﹒２４％。恒生科技指數報４２０２，升７５點或升

１﹒８４％。

即月期指新報２０６２４，升１６８點，高水２３點。即月國指期貨報６９６１，升８０點

，高水１９點。即月科指期貨新報４２１５，升７９點，高水１３點。

上證綜合指數報３３１９，升８點或升０﹒２６％，成交２５３６﹒２９億元人民幣。

深證成份指數報１１８３２，跌１６點或跌０﹒１４％，成交３２９９﹒２０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

電視廣播（００５１１） ４﹒７２０元 升２２﹒２８％

邵氏兄弟控股（００９５３） ０﹒１２５元 升４﹒１７％

電盈（００００８） ３﹒９７０元 升０﹒５１％

有線寬頻（０１０９７） ０﹒０５１元 無升跌

亞洲電視控股（００７０７） ０﹒０３１元 升３﹒３３％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

