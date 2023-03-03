  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/03/2023 13:19

《異動股》電視廣播急飆２２％，日前公布附屬與淘寶發展電商直播

　　《經濟通通訊社３日專訊》電視廣播（００５１１）現價升２２﹒２８％，報４﹒７２元，
盤中高見４﹒８８元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２７﹒２２％。該股成交約３５７
萬股，涉資１６０６萬元。
　　電視廣播宣布，透過附屬公司上海翡翠東方傳播（ＴＶＢＣ）與淘寶達成合作意向，雙方將
於年內共同發展超過４８場電子商貿直播，此合作預計為該公司帶來港元千萬級別的收益。
　　上海翡翠東方傳播總裁彭明曄表示，很高興和淘寶達成這次的合作意向。在瞬息萬變的數字
商貿年代，直播帶貨已逐步成為消費常態。淘寶作為中國最大的數字零售平台，相信這次的合作
將進一步完善ＴＶＢ內地電商業務的布局，令ＴＶＢ在內地龐大的電商直播行業上分一杯羹。
　　現時，恒生指數報２０６００，升１７１點或升０﹒８４％，主板成交５９７﹒２７億元。
國企指數報６９４２，升８５點或升１﹒２４％。恒生科技指數報４２０２，升７５點或升
１﹒８４％。
　　即月期指新報２０６２４，升１６８點，高水２３點。即月國指期貨報６９６１，升８０點
，高水１９點。即月科指期貨新報４２１５，升７９點，高水１３點。
　　上證綜合指數報３３１９，升８點或升０﹒２６％，成交２５３６﹒２９億元人民幣。
　　深證成份指數報１１８３２，跌１６點或跌０﹒１４％，成交３２９９﹒２０億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　電視廣播（００５１１）　　　４﹒７２０元　升２２﹒２８％
　　邵氏兄弟控股（００９５３）　０﹒１２５元　　升４﹒１７％
　　電盈（００００８）　　　　　３﹒９７０元　　升０﹒５１％
　　有線寬頻（０１０９７）　　　０﹒０５１元　　　　　無升跌
　　亞洲電視控股（００７０７）　０﹒０３１元　　升３﹒３３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港要聞03/03/2023
筲箕灣68歲男子感染類鼻疽，今年共錄3宗個案
人氣文章國際動態03/03/2023
Zoom業績欠佳大裁員，總裁僅上任9個月無得留低
人氣文章財經熱話03/03/2023
TVB與淘寶搞直播　股價勁升逾兩成
人氣文章FOCUS03/03/2023
【FOCUS】競逐芯片戰爭　中美齊「晒馬」
人氣文章財經熱話03/03/2023
嗶哩嗶哩上季虧損收窄收入破紀錄刺激股價急漲　大行看法有保留宜趁高沽？
人氣文章財經熱話03/03/2023
《午市前瞻》觀望兩會提升人民收入措施 嗶哩嗶哩仍蝕錢不宜入手
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金