  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/03/2023 15:16

《欣勢利導－陳欣》經濟數據利好人幣，環球央行政策限制上升空間

　　《欣勢利導》本周內地ＮＢＳ　ＰＭＩ數據表現強勁，２月製造業及非製造業ＰＭＩ均好於
預期，且保持５０盛衰線以上並高於前值；而今早（３日）公布的財新服務業及綜合ＰＭＩ也創
下近半年及９個月高位，代表經濟保持復甦態勢，對人民幣匯價形成支持。
　　回顧２０２２年，內地因美聯儲加息及疫情反覆，雙重衝擊下人民幣自４月一路走弱，９月
破７跌近７﹒３３。直到美元回軟及內地放寬防疫下，匯價在１１月才企穩回升，１２月再度重
返７位置。今年１月開始隨著美聯儲加息前景強化，加上人民幣季節性需求減弱，匯價再度走弱
，近日才因經濟數據支持企穩。
　　展望今年人民幣第一季餘下時間及第二季走勢，雖然內地經濟前景利好內部需求及資金流入
，但歐美因通脹持續高企而保持鷹派加息態度，致歐美國債孳息保持高位，利差倒掛削減中國國
債競爭力，成為限制人民幣走強原因之一。此外，穩定的貨幣政策為人行一貫態度，因此料今年
上半年人民幣將保持雙向波動，支持為７﹒１，阻力看６﹒６。《資深外匯分析師　陳欣》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港要聞03/03/2023
筲箕灣68歲男子感染類鼻疽，今年共錄3宗個案
人氣文章國際動態03/03/2023
Zoom業績欠佳大裁員，總裁僅上任9個月無得留低
人氣文章財經熱話03/03/2023
TVB與淘寶搞直播　股價勁升逾兩成
人氣文章FOCUS03/03/2023
【FOCUS】競逐芯片戰爭　中美齊「晒馬」
人氣文章財經熱話03/03/2023
嗶哩嗶哩上季虧損收窄收入破紀錄刺激股價急漲　大行看法有保留宜趁高沽？
人氣文章財經熱話03/03/2023
《午市前瞻》觀望兩會提升人民收入措施 嗶哩嗶哩仍蝕錢不宜入手
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金