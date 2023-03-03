《欣勢利導－陳欣》經濟數據利好人幣，環球央行政策限制上升空間

《欣勢利導》本周內地ＮＢＳ ＰＭＩ數據表現強勁，２月製造業及非製造業ＰＭＩ均好於

預期，且保持５０盛衰線以上並高於前值；而今早（３日）公布的財新服務業及綜合ＰＭＩ也創

下近半年及９個月高位，代表經濟保持復甦態勢，對人民幣匯價形成支持。

回顧２０２２年，內地因美聯儲加息及疫情反覆，雙重衝擊下人民幣自４月一路走弱，９月

破７跌近７﹒３３。直到美元回軟及內地放寬防疫下，匯價在１１月才企穩回升，１２月再度重

返７位置。今年１月開始隨著美聯儲加息前景強化，加上人民幣季節性需求減弱，匯價再度走弱

，近日才因經濟數據支持企穩。

展望今年人民幣第一季餘下時間及第二季走勢，雖然內地經濟前景利好內部需求及資金流入

，但歐美因通脹持續高企而保持鷹派加息態度，致歐美國債孳息保持高位，利差倒掛削減中國國

債競爭力，成為限制人民幣走強原因之一。此外，穩定的貨幣政策為人行一貫態度，因此料今年

上半年人民幣將保持雙向波動，支持為７﹒１，阻力看６﹒６。《資深外匯分析師 陳欣》



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