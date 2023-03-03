【聚焦人幣】易綱：人民幣匯率小幅波動對經濟有好處

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》人民銀行行長易綱在發布會上表示，總體看

，今年人民幣匯率還會在合理均衡水平上保持基本穩定，雖然會有所小幅波動，但對經濟是有好

處的。



＊人民幣平均每年升值２％是合適水平＊



易綱指出，近年來人民幣匯率市場化形成機制使得匯率彈性增強，過去５年人民幣匯率波動

率大約為４％，與全球絕大多數國家差不多。過去幾年人民幣兌美元匯率三次破７，但很短時間

又回到７以下，７不再是心理障礙，市場預期比較穩定。長遠看，匯率的穩定與老百姓福祉息息

相關，過去２０年，人民幣雖然波動，但總體兌美元升值２０％，平均每年升值１％；按照國際

清算銀行計算的實際有效匯率，人民幣兌全球主要貨幣升值４０％，平均每年升值２％左右，也

是比較合適的水平。保持匯率的穩定非常重要，國際上一些國家因為匯率大幅貶值難以跨越「中

等收入陷阱」。因此一方面要保持匯率穩定，一方面保持彈性。



＊完善人民幣跨境投融資、交易結算等基礎制度＊



人行副行長潘功勝表示，人民幣國際化進程已歷經十幾年時間，人民幣國際貨幣功能得到增

強。人民幣已經初步具備了國際化使用的網絡效應，人民幣匯率彈性不斷增強，人民幣投資和避

險功能逐步增強。隨著國際貨幣體系發展更加多元化，當前人民幣國際化面臨著比較好的環境。

下一步將進一步完善人民幣跨境投融資、交易結算等基礎制度，擴大清算行網絡；加強金融市場

向制度型開放轉變；支持推動離岸人民幣發展，完善離岸人民幣流動性供給機制，提升在開放條

件下跨境資金流動的管理能力。

