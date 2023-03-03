《午市前瞻》觀望兩會提升人民收入措施，嗶哩嗶哩仍蝕錢不宜入手

《經濟通通訊社３日專訊》恒生指數半日收報２０５７５，升１４５點或０﹒７１％，主板

成交５５０﹒８４億元。恒生中國企業指數報６９２７，升７０點或１﹒０３％。恒生科技指數

報４１９１，升６５點或１﹒５８％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３６７﹒８元，升５元或１﹒３８％，成交３７﹒８９億元；阿

里巴巴－ＳＷ收報８８﹒１５元，升０﹒５５元或０﹒６３％，成交２２﹒８７億元；美團收報

１４２﹒９元，升１﹒６元或１﹒１３％，成交１６﹒１５億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。



＊連敬涵：短期須消化早前逾８００點升幅＊



恒指昨日回調於１０天線有一定支持力度，今早維持窄幅區間整固。香港股票分析師協會理

事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，今日於１０天線約２０４００見支持後，向上於２０天線及

５０天線都有阻力，需要再有進一步利好消息才能突破，譬如兩會消息，此前將要逐步消化早前

逾８００點升幅。他預期，兩會主要圍繞刺激消費為主，但刺激消費亦須人民的消費力提升，關

注會否出現有關提升國民收入的消息。



＊文心一言推出後或有機會令市場失去熱情＊



嗶哩嗶哩（０９６２６）公布去年第四季及全年業績，全年虧損擴大至７４﹒９７億人民幣

，而２０２１年同期虧損６７﹒８９億人民幣，但第四季虧損由２０２１年同期２０﹒８８億人

民幣，收窄至１４﹒９５億人民幣。連敬涵坦言嗶哩嗶哩並非值得部署的股份，單看今日雖然有

一定升幅，但昨日績前先跌，今日僅是回補跌幅。他指，此份業績有改善，但整體表現並非突出

，仍然未錄得盈利，前景亦非亮麗，暫時難有吸納因素。

近期內地恢復每月審批遊戲版號，嗶哩嗶哩亦有遊戲業務，但連敬涵指，嗶哩嗶哩遊戲業務

並非其主要收入來源，即使有旗下遊戲獲發版號，對其業務帶動亦未必夠大。至於能否受惠

ＣｈａｔＧＰＴ概念熱潮，他指ＣｈａｔＧＰＴ概念當然是市場繼續密切留意的主題，但嗶哩嗶

哩公司規模較細，除了較難受惠外，亦關注百度（０９８８８）文心一言推出後，市場有出現散

水風險，故不應過份憧憬嗶哩嗶哩。（ｈｃ）

