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即市新聞

03/03/2023 12:08

《午市前瞻》觀望兩會提升人民收入措施，嗶哩嗶哩仍蝕錢不宜入手

　　《經濟通通訊社３日專訊》恒生指數半日收報２０５７５，升１４５點或０﹒７１％，主板
成交５５０﹒８４億元。恒生中國企業指數報６９２７，升７０點或１﹒０３％。恒生科技指數
報４１９１，升６５點或１﹒５８％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３６７﹒８元，升５元或１﹒３８％，成交３７﹒８９億元；阿
里巴巴－ＳＷ收報８８﹒１５元，升０﹒５５元或０﹒６３％，成交２２﹒８７億元；美團收報
１４２﹒９元，升１﹒６元或１﹒１３％，成交１６﹒１５億元。國指三大成交股份依次為騰訊
控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
　
＊連敬涵：短期須消化早前逾８００點升幅＊
　
　　恒指昨日回調於１０天線有一定支持力度，今早維持窄幅區間整固。香港股票分析師協會理
事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，今日於１０天線約２０４００見支持後，向上於２０天線及
５０天線都有阻力，需要再有進一步利好消息才能突破，譬如兩會消息，此前將要逐步消化早前
逾８００點升幅。他預期，兩會主要圍繞刺激消費為主，但刺激消費亦須人民的消費力提升，關
注會否出現有關提升國民收入的消息。
　
＊文心一言推出後或有機會令市場失去熱情＊
　
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）公布去年第四季及全年業績，全年虧損擴大至７４﹒９７億人民幣
，而２０２１年同期虧損６７﹒８９億人民幣，但第四季虧損由２０２１年同期２０﹒８８億人
民幣，收窄至１４﹒９５億人民幣。連敬涵坦言嗶哩嗶哩並非值得部署的股份，單看今日雖然有
一定升幅，但昨日績前先跌，今日僅是回補跌幅。他指，此份業績有改善，但整體表現並非突出
，仍然未錄得盈利，前景亦非亮麗，暫時難有吸納因素。
　　近期內地恢復每月審批遊戲版號，嗶哩嗶哩亦有遊戲業務，但連敬涵指，嗶哩嗶哩遊戲業務
並非其主要收入來源，即使有旗下遊戲獲發版號，對其業務帶動亦未必夠大。至於能否受惠
ＣｈａｔＧＰＴ概念熱潮，他指ＣｈａｔＧＰＴ概念當然是市場繼續密切留意的主題，但嗶哩嗶
哩公司規模較細，除了較難受惠外，亦關注百度（０９８８８）文心一言推出後，市場有出現散
水風險，故不應過份憧憬嗶哩嗶哩。（ｈｃ）

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