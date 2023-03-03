【企業盈警】興合控股料去年純利按年減少９０％以上

《經濟通通訊社３日專訊》興合控股（０１８９１）公布，截至２０２２年１２月３１日止
年度，較２０２１年同期相比，將錄得純利減少９０％以上。純利大幅減少主要歸因於２０２２
年下半年鋼鐵價格低迷，及全球通脹影響導致銷售成本及經營成本上升。（ｈｐ）
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