  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/03/2023 17:10

《美元走勢－羅明立》通脹有反覆跡象，英鎊１﹒１８３０不容有失

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３６﹒４２　１３６﹒７７　１３６﹒３４
　　歐元╱美元　１﹒０６１８　１﹒０６２３　１﹒０５９７
　　英鎊╱美元　１﹒１９７９　１﹒１９８９　１﹒１９４８
　　美元╱瑞郎　０﹒９３９２　０﹒９４２１　０﹒９３８７
　　美元╱港元　７﹒８４９７　７﹒８４９９　７﹒８４９５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數降至１９萬，好於預期；歐元區２月調和
ＣＰＩ按年增長８﹒５％，跌幅放慢且高於預期，反映通脹情況有反覆跡象。現時市場多數認為
美聯儲局３月加息幅度為０﹒２５％，但加息０﹒５％的機率亦有所上升，由於議息前已公布２
月的ＣＰＩ及ＰＰＩ，可以讓委員們對最新通脹有一個更好的判斷，因此，短期市況仍然會以反
覆上落為主。
　　美匯指數升至１０５﹒２０後出現調整，仍然在近期的範圍波動。英鎊再次跌近１﹒１９，
現時又反彈超過５０點，此支持位及１﹒１８３０相當重要，不容有失。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　賣出歐元　１﹒０６５５　１﹒０５５０　１﹒０７０５
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　賣出澳元　０﹒６７８０　０﹒６６６０　０﹒６８１０
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事03/03/2023
《神州經脈》政協會期7天半　人幣今年保持穩定　滬綜指周升2%
人氣文章財經熱話03/03/2023
《嚟緊炒D乜》國泰受惠通關復常　中線目標價13銀
人氣文章香港要聞03/03/2023
高鐵香港段下周六起分階段恢復長途服務
人氣文章財經熱話03/03/2023
電動車市場降溫鋰價跌跌不休　大行仍叫Buy　贛鋒天齊可趁低吸博反彈？
人氣文章香港要聞03/03/2023
筲箕灣68歲男子感染類鼻疽，今年共錄3宗個案
人氣文章國際動態03/03/2023
Zoom業績欠佳大裁員，總裁僅上任9個月無得留低
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金