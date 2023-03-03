《美元走勢－羅明立》通脹有反覆跡象，英鎊１﹒１８３０不容有失

貨幣 東京收市 最高價 最低價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １３６﹒４２ １３６﹒７７ １３６﹒３４

歐元╱美元 １﹒０６１８ １﹒０６２３ １﹒０５９７

英鎊╱美元 １﹒１９７９ １﹒１９８９ １﹒１９４８

美元╱瑞郎 ０﹒９３９２ ０﹒９４２１ ０﹒９３８７

美元╱港元 ７﹒８４９７ ７﹒８４９９ ７﹒８４９５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數降至１９萬，好於預期；歐元區２月調和

ＣＰＩ按年增長８﹒５％，跌幅放慢且高於預期，反映通脹情況有反覆跡象。現時市場多數認為

美聯儲局３月加息幅度為０﹒２５％，但加息０﹒５％的機率亦有所上升，由於議息前已公布２

月的ＣＰＩ及ＰＰＩ，可以讓委員們對最新通脹有一個更好的判斷，因此，短期市況仍然會以反

覆上落為主。

美匯指數升至１０５﹒２０後出現調整，仍然在近期的範圍波動。英鎊再次跌近１﹒１９，

現時又反彈超過５０點，此支持位及１﹒１８３０相當重要，不容有失。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元兌美元 賣出歐元 １﹒０６５５ １﹒０５５０ １﹒０７０５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 賣出澳元 ０﹒６７８０ ０﹒６６６０ ０﹒６８１０

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

