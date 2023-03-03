【兩會在即】消息指夏寶龍與港澳政協委員會面，肯定表現及貢獻

《經濟通通訊社３日專訊》消息指，全國政協副主席、中央港澳工作領導小組常務副組長、

港澳辦主任夏寶龍，今早在港區政協下塌的酒店，與部分港澳政協委員會面。

據悉，夏寶龍在會上祝賀一眾政協獲委任，也肯定了他們在過去５年的表現和貢獻，形容一

眾是經嚴格審查和挑選的精英，又囑託政協委員要認真議政、盡責履職，在香港發揮作用，為中

國式現代化建設和「一國兩制」事業作出貢獻。

他續指，希望兩會後可以繼續與委員保持溝通。據悉，其他港澳辦領導和中聯辦副主任陳冬

等領導亦有出席會面，會面歷時約１５分鐘。（ｂｉ）

