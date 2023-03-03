《經濟通通訊社３日專訊》消息指，全國政協副主席、中央港澳工作領導小組常務副組長、
港澳辦主任夏寶龍，今早在港區政協下塌的酒店，與部分港澳政協委員會面。
據悉，夏寶龍在會上祝賀一眾政協獲委任，也肯定了他們在過去５年的表現和貢獻，形容一
眾是經嚴格審查和挑選的精英，又囑託政協委員要認真議政、盡責履職，在香港發揮作用，為中
國式現代化建設和「一國兩制」事業作出貢獻。
他續指，希望兩會後可以繼續與委員保持溝通。據悉，其他港澳辦領導和中聯辦副主任陳冬
等領導亦有出席會面，會面歷時約１５分鐘。（ｂｉ）
03/03/2023 11:48
【兩會在即】消息指夏寶龍與港澳政協委員會面，肯定表現及貢獻
《經濟通通訊社３日專訊》消息指，全國政協副主席、中央港澳工作領導小組常務副組長、
港澳辦主任夏寶龍，今早在港區政協下塌的酒店，與部分港澳政協委員會面。
據悉，夏寶龍在會上祝賀一眾政協獲委任，也肯定了他們在過去５年的表現和貢獻，形容一
眾是經嚴格審查和挑選的精英，又囑託政協委員要認真議政、盡責履職，在香港發揮作用，為中
國式現代化建設和「一國兩制」事業作出貢獻。
他續指，希望兩會後可以繼續與委員保持溝通。據悉，其他港澳辦領導和中聯辦副主任陳冬
等領導亦有出席會面，會面歷時約１５分鐘。（ｂｉ）
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