【香港要聞】高鐵香港段下周六起分階段恢復長途服務

《經濟通通訊社３日專訊》特區政府宣布，經與內地相關單位協調，並在中國國家鐵路集團

、中國鐵路廣州局集團和港鐵（０００６６）進一步商討及配合下，廣深港高鐵香港段下周六

（１１日）起逐步恢復長途服務。



＊４月１日起全面恢復長途服務＊



首階段將率先恢復往來香港西九龍站至潮汕、汕頭和肇慶東三個站點的服務。市民可選乘有

關線路的長途車到達１１個中途站，包括潮陽、佛山西、?門、惠東、惠州南、葵潭、陸豐、普

寧、三水南、汕尾和深圳坪山。而由４月１日起，高鐵香港段的長途服務將全面恢復，接通香港

與廣東省以外的長途站點。此外，為更切合乘客的需要，會微調和優化現有短途站點的服務。



＊每日首班至廣州東站班次縮短行車時間＊



政府發言人表示，由３月１１日起，每日首班由西九龍站至廣州東站的班次，將不停福田和

東莞兩個中途站，全程行車時間可望縮短超過１０分鐘；每日首班由廣州南站至西九龍站的班次

則會提前於早上７時０５分開出，抵達時間會相應提前至早上８時１４分，更便利往來兩地的旅

客。

發言人說，政府會繼續與內地相關部門及鐵路營運單位保持緊密溝通和協調，確保高鐵服務

全面恢復後運作有序，並聯同港鐵公司致力不斷優化高鐵香港段的服務。

高鐵自１月１５日恢復短途服務至今，一直運作暢順。截至２月底，每日乘客量平均超過

２﹒３人次，單日最高近４萬人次。（ｂｉ）





