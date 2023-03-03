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03/03/2023 15:07

【香港要聞】高鐵香港段下周六起分階段恢復長途服務

　　《經濟通通訊社３日專訊》特區政府宣布，經與內地相關單位協調，並在中國國家鐵路集團
、中國鐵路廣州局集團和港鐵（０００６６）進一步商討及配合下，廣深港高鐵香港段下周六
（１１日）起逐步恢復長途服務。
　
＊４月１日起全面恢復長途服務＊
　
　　首階段將率先恢復往來香港西九龍站至潮汕、汕頭和肇慶東三個站點的服務。市民可選乘有
關線路的長途車到達１１個中途站，包括潮陽、佛山西、?門、惠東、惠州南、葵潭、陸豐、普
寧、三水南、汕尾和深圳坪山。而由４月１日起，高鐵香港段的長途服務將全面恢復，接通香港
與廣東省以外的長途站點。此外，為更切合乘客的需要，會微調和優化現有短途站點的服務。
　
＊每日首班至廣州東站班次縮短行車時間＊
　
　　政府發言人表示，由３月１１日起，每日首班由西九龍站至廣州東站的班次，將不停福田和
東莞兩個中途站，全程行車時間可望縮短超過１０分鐘；每日首班由廣州南站至西九龍站的班次
則會提前於早上７時０５分開出，抵達時間會相應提前至早上８時１４分，更便利往來兩地的旅
客。
　　發言人說，政府會繼續與內地相關部門及鐵路營運單位保持緊密溝通和協調，確保高鐵服務
全面恢復後運作有序，並聯同港鐵公司致力不斷優化高鐵香港段的服務。
　　高鐵自１月１５日恢復短途服務至今，一直運作暢順。截至２月底，每日乘客量平均超過
２﹒３人次，單日最高近４萬人次。（ｂｉ）
　
　　

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