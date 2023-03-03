據報華南城獲國有大行牽頭安排至少３０億人幣銀團貸款

《經濟通通訊社３日專訊》據《彭博》引述知情人士透露，中國四大國有銀行正牽頭安排向

華南城（０１６６８）的一家子公司，提供至少３０億元人民幣的３年期銀團貸款。

知情人士稱，華南城於２月２２日投資者組團現場在深圳考察時透露關詳情。據悉，華南城

計劃利用銀團貸款資金償還境內ＡＭＣ和信託類高息債務，利率預計在６％以下。其中，中國銀

行（０３９８８）（滬：６０１９８８）已經審批完成。華南城預計不遲於６月份完成交易。

報道指，華南城及四大國有銀行均未有就事件置評。（ｒｈ）

