《經濟通通訊社３日專訊》據《彭博》引述知情人士透露，中國四大國有銀行正牽頭安排向
華南城（０１６６８）的一家子公司，提供至少３０億元人民幣的３年期銀團貸款。
知情人士稱，華南城於２月２２日投資者組團現場在深圳考察時透露關詳情。據悉，華南城
計劃利用銀團貸款資金償還境內ＡＭＣ和信託類高息債務，利率預計在６％以下。其中，中國銀
行（０３９８８）（滬：６０１９８８）已經審批完成。華南城預計不遲於６月份完成交易。
報道指，華南城及四大國有銀行均未有就事件置評。（ｒｈ）
03/03/2023 15:51
據報華南城獲國有大行牽頭安排至少３０億人幣銀團貸款
《經濟通通訊社３日專訊》據《彭博》引述知情人士透露，中國四大國有銀行正牽頭安排向
華南城（０１６６８）的一家子公司，提供至少３０億元人民幣的３年期銀團貸款。
知情人士稱，華南城於２月２２日投資者組團現場在深圳考察時透露關詳情。據悉，華南城
計劃利用銀團貸款資金償還境內ＡＭＣ和信託類高息債務，利率預計在６％以下。其中，中國銀
行（０３９８８）（滬：６０１９８８）已經審批完成。華南城預計不遲於６月份完成交易。
報道指，華南城及四大國有銀行均未有就事件置評。（ｒｈ）
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